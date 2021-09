In drie jaar veranderde de beursgenoteerde fruit- en groenteverkoper Greenyard van een verlieslatende onderneming in een bedrijf dat opnieuw vertrouwen geniet bij de belegger. CFO Geert Peeters tekende voor een groot stuk mee voor de ommekeer.

Geert Peeters kwam in de zomer van 2018 aan boord bij de beursgenoteerde fruit- en groenteverkoper Greenyard. Dat was niet vanzelfsprekend. Het boekjaar van april 2018 tot maart 2019 werd afgesloten met een bedrijfsverlies, een ebitda van 64 miljoen euro en bijna 600 miljoen euro financiële schulden. In de winter van 2019 zakte de beurskoers van Greenyard naar 2,5 euro. "En toch had dit bedrijf mooie fundamenten", verklaart Geert Peeters zijn komst naar het bedrijf. "De onderneming was in korte tijd uitgegroeid tot een multinational."

Peeters sleutelde langs drie strategische pijlers aan een verbetering. Een eerste pijler was een hechte samenwerking met de grootdistributie, de belangrijkste klanten van Greenyard. "Hoe kunnen wij aan de noden van de winkelketens beantwoorden? We werken aan relaties voor de lange termijn. We wisselen veel meer informatie uit, bijvoorbeeld over patronen in het consumentengedrag. Samen werken we ook aan nieuwe concepten, zoals verspakketten, soepen, sauzen en kant-en-klare maaltijden. We investeren in een nieuwe productielijn in Nederland, op de maat van een van onze klanten. Dat kun je enkel verantwoorden als je hechte langetermijnrelaties hebt."

Een tweede ¬ en wellicht even belangrijke ¬ pijler was de komst van co-CEO Marc Zwaaneveld in de winter van 2019. "Ik kende Marc van bij Suez. We wilden de interne organisatie versterken met extra vaardigheden. Ik heb Marc voorgesteld aan Hein Deprez (co-CEO en hoofdaandeelhouder van Greenyard, nvdr). Dat klikte meteen. In nauwelijks enkele weken hebben we een hecht vertrouwensteam op poten gezet. Daarbij kregen zowel mensen van Greenyard als nieuwkomers kansen. Het overkoepelend directiecomité bestaat uit ons drieën, maar het wordt ook gedragen door een veerkrachtig team."

Complexe business

Een derde strategische pijler was de optimalisering van de interne processen en de verbetering van de systemen. "Greenyard is een bedrijf met heel veel goede ideeën, maar die bleven te vaak in individuele landen of op bepaalde niveaus hangen", legt Peeters uit. "We zitten ook in een enorm complexe business. De consument ziet alleen maar een appel in het winkelrek. Maar zo eenvoudig is het niet. We beheren een logistieke keten met 300 tot 400 soorten fruit en groenten, en die moeten allemaal vers zijn. Bij de minste hapering moet je producten weggooien, of raken de rekken niet gevuld. Hoe minder afval, hoe beter ook onze resultaten."

Die verbetering is er. De beurskoers ging maal vier. De financiële schulden daalden sterk en de ebitda klom naar 157 miljoen euro. "We zijn ontzettend blij dat onze inspanningen zo goed lonen", zegt Peeters. "Een van de factoren was de focus op werkkapitaal. We kunnen op elk moment de cashevolutie meten in alle landen waar we actief zijn."

Geert Peeters kwam in de zomer van 2018 aan boord bij de beursgenoteerde fruit- en groenteverkoper Greenyard. Dat was niet vanzelfsprekend. Het boekjaar van april 2018 tot maart 2019 werd afgesloten met een bedrijfsverlies, een ebitda van 64 miljoen euro en bijna 600 miljoen euro financiële schulden. In de winter van 2019 zakte de beurskoers van Greenyard naar 2,5 euro. "En toch had dit bedrijf mooie fundamenten", verklaart Geert Peeters zijn komst naar het bedrijf. "De onderneming was in korte tijd uitgegroeid tot een multinational." Peeters sleutelde langs drie strategische pijlers aan een verbetering. Een eerste pijler was een hechte samenwerking met de grootdistributie, de belangrijkste klanten van Greenyard. "Hoe kunnen wij aan de noden van de winkelketens beantwoorden? We werken aan relaties voor de lange termijn. We wisselen veel meer informatie uit, bijvoorbeeld over patronen in het consumentengedrag. Samen werken we ook aan nieuwe concepten, zoals verspakketten, soepen, sauzen en kant-en-klare maaltijden. We investeren in een nieuwe productielijn in Nederland, op de maat van een van onze klanten. Dat kun je enkel verantwoorden als je hechte langetermijnrelaties hebt." Een tweede ¬ en wellicht even belangrijke ¬ pijler was de komst van co-CEO Marc Zwaaneveld in de winter van 2019. "Ik kende Marc van bij Suez. We wilden de interne organisatie versterken met extra vaardigheden. Ik heb Marc voorgesteld aan Hein Deprez (co-CEO en hoofdaandeelhouder van Greenyard, nvdr). Dat klikte meteen. In nauwelijks enkele weken hebben we een hecht vertrouwensteam op poten gezet. Daarbij kregen zowel mensen van Greenyard als nieuwkomers kansen. Het overkoepelend directiecomité bestaat uit ons drieën, maar het wordt ook gedragen door een veerkrachtig team." Een derde strategische pijler was de optimalisering van de interne processen en de verbetering van de systemen. "Greenyard is een bedrijf met heel veel goede ideeën, maar die bleven te vaak in individuele landen of op bepaalde niveaus hangen", legt Peeters uit. "We zitten ook in een enorm complexe business. De consument ziet alleen maar een appel in het winkelrek. Maar zo eenvoudig is het niet. We beheren een logistieke keten met 300 tot 400 soorten fruit en groenten, en die moeten allemaal vers zijn. Bij de minste hapering moet je producten weggooien, of raken de rekken niet gevuld. Hoe minder afval, hoe beter ook onze resultaten." Die verbetering is er. De beurskoers ging maal vier. De financiële schulden daalden sterk en de ebitda klom naar 157 miljoen euro. "We zijn ontzettend blij dat onze inspanningen zo goed lonen", zegt Peeters. "Een van de factoren was de focus op werkkapitaal. We kunnen op elk moment de cashevolutie meten in alle landen waar we actief zijn."