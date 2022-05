Geert Peeters loodste de met schulden overladen beursgenoteerde fruit- en groenteverkoper Greenyard de voorbije vier jaar door de storm. "Die ervaring komt van pas in deze periode van extreme economische toestanden." Geert Peeters is de vierde genomineerde voor de CFO of the Year.

De wereld van Geert Peeters werd de voorbije jaren meer beheersbaar. Hij kwam in de zomer van 2018 aan boord bij Greenyard. De onderneming sloot dat boekjaar, van april 2018 tot maart 2019, af met een ebitda van 64 miljoen euro en bijna 600 miljoen euro bruto financiële schulden. In de winter van 2019 zakte de beurskoers van Greenyard naar 2,5 euro.

De voorbije boekjaren herstelde de winst en daalde de financiële schuldenlast gevoelig. Dat alles maakt Geert Peeters blij, maar hij blijft stevig met beide voeten op de grond. "De economische toestand is extreem. Dat geeft heel veel onzekerheid, druk, volatiliteit. Niemand had begin 2021 gedacht dat covid-19 nog zo lang zou woekeren. De omikronvariant van het virus was voor Greenyard zelfs vervelender dan de vorige varianten door de soms strenge nationale quarantaineregels. De transportketen hapert, er is krapte op de arbeidsmarkt. Daar kwam sinds eind vorige zomer de inflatie bovenop. Dat alles maakte dat het voor Greenyard echt wel het jaar van de waarheid was."

Maar Geert Peeters blikt ook tevreden terug. "Greenyard heeft aangetoond dat het een gezonde, stabiele, relevante en betrouwbare partner is. Wij willen ervoor zorgen dat er gezonde voeding in winkelrekken ligt. Dat is gelukt, ondanks de vele moeilijkheden. We hebben in de voorbije jaren geleerd hoe we snel kunnen schakelen, ons aanpassen, met creatieve oplossingen komen."

Stabiliteit en wendbaarheid

De CFO omschrijft die instelling als een combinatie van stabiliteit en wendbaarheid. "De wendbaarheid is gelegen in de snelheid waarmee we problemen aanpakken en in ons streven naar maatwerk voor klanten. We kunnen ook omgaan met tegenslagen. We laten ons niet van de wijs brengen. De stabiliteit zit ingebakken in onze strategie. Onze kernactiviteit zijn plantaardig voedsel, groenten en fruit. We zijn een gezond voedingsbedrijf: dat is onze focus. Als we soepen en sauzen maken, voegen we er zo weinig mogelijk additieven aan toe. Aangezien die markt enorm groeit, willen ook wij die kernactiviteit versterken. Even belangrijk zijn onze langetermijnrelaties, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, zowel met de winkelketens als met onze telers. Ook zij moeten een correcte prijs krijgen."

Een sleutelmoment van het voorbije jaar was de dag voor investeerders, op 7 december."Die was heel succesvol, we kregen veel positieve reacties. In de aanloop naar die dag hebben we onze strategie nog eens grondig bekeken. We ontleedden de trends op onze markt. Daar hebben we enkele maanden de tijd voor genomen." Het resultaat? De beurskoers gaat richting 8 euro, ruim drie keer meer dan in de winter van 2019.

