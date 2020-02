Lineas is de grootste private spoorvrachtoperator in Europa. Dat heeft het te danken aan zijn CEO Geert Pauwels. "Onze ommekeer is gelukt, omdat het personeel hetzelfde doel deelde: overleven en geen tweede Sabena worden."

Geert Pauwels, de CEO van Lineas, krijgt de European Railway Award. Het is de eerste keer dat een vrachtoperator de prijs krijgt. De prijs is een initiatief van de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de vereniging van de Europese spoorwegindustrie (Unife).

...

Geert Pauwels, de CEO van Lineas, krijgt de European Railway Award. Het is de eerste keer dat een vrachtoperator de prijs krijgt. De prijs is een initiatief van de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de vereniging van de Europese spoorwegindustrie (Unife). Volgens de persmededeling krijgt Pauwels de prijs voor de succesvolle transformatie die hij bij de spoorvrachtoperator volbracht. Van een verlieslatende divisie van de Belgische spoorwegen werd Lineas de grootste private spoorvrachtoperator in Europa. Bovendien oogst hij bewondering voor de lancering van het Green Xpress Network als antwoord op de klimaatverandering en de toegenomen mobiliteitsproblemen op de weg. "Hij promoot de rol, het belang en het aandeel van de trein in het vrachtvervoer. Hij doet dat met veel gedrevenheid", zegt Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS.Het parcours dat Pauwels de afgelopen twaalf jaar met Lineas reed, valt inderdaad op. Toen hij bij de spoorvrachtvervoerder begon - toen heette die nog B-Cargo, en later B Logistics - maakte het bedrijf 160 miljoen euro verlies op 340 miljoen euro omzet. "B-Cargo was virtueel failliet. We moesten herstructureren in een context met sterke vakbonden en veel politieke invloed", vertelt Pauwels. "Uiteindelijk is dat gelukt, terwijl die omslag in Frankrijk en Duitsland nog niet is afgerond." In 2019 maakte de voormalige NMBS-dochter weliswaar opnieuw 41 miljoen verlies, maar de afgelopen jaren liet Lineas een positieve operationele cashflow optekenen en wist het de omzet op te krikken tot 483 miljoen. Een belangrijke factor in de turnaround is de daling van het personeelsaantal van 5000 werknemers naar ruim 2000. Het personeel meer dan halveren, levert doorgaans moeilijke verhoudingen met de vakbonden op. Luc Piens van ACV-Transcom benadrukt dat de verhoudingen goed bleven dankzij uitgebreide en transparante communicatie van de directie. De CEO krijgt van de vakbondsman ook een bloemetje toegeworpen omdat hij wist te vermijden dat B Logistics werd opgeslorpt door DB Schenker. "Het bedrijf is erin geslaagd het hoofd boven water te houden in economisch moeilijke tijden", zegt Piens. "Pauwels bewijst dat Lineas ook op eigen benen kan staan."In 2015 nam het Franse investeringsfonds Argos-Wityu een belang van 69 procent in de Belgische spoorvrachtoperator. De resterende aandelen bleven bij NMBS. Eind vorig jaar trok de Franse groep samen met het management van Lineas zijn belang op tot 90 procent. "Mij lijkt dat een teken van vertrouwen", zegt Pauwels.Pauwels voelt zich ondanks het speciale karakter van zijn bedrijf een gewone bedrijfsleider. Op zijn achttiende ging hij in Antwerpen toegepaste economische wetenschappen studeren. Met ook een MBA op zak, begon hij eind jaren negentig zijn professionele carrière bij McKinsey. Niet voor lang, want in 1999 trok hij naar het kabinet van Rik Daems (Open Vld), toen minister van Overheidsbedrijven. Pauwels bestierde als kabinetsmedewerker het Sabena-dossier, was regeringscommissaris bij de luchtverkeersleider Belgocontrol (nu Skeyes) en tekende de privatisering van de luchthavenuitbater BIAC (nu Brussels Airport Company) mee uit.In 2002 keerde hij terug naar McKinsey, waar toenmalig spoorbaas Marc Descheemaecker hem in 2004 wegplukte om een dochteronderneming van B-Cargo te leiden. In 2009 kreeg hij het roer van de hele spoorvrachtonderneming in handen. In 2011 verzelfstandigde die als B Logistics en in 2015 volgde de intrede van de Franse investeerder. "Ik heb gemerkt dat maatschappelijke impact belangrijk is voor mij", zegt Pauwels. "Het definieert mijn missiegedreven leiderschapsstijl. Onze ommekeer is gelukt, omdat het personeel hetzelfde doel deelde: overleven en geen tweede Sabena worden."De jongste jaren zet Lineas fors in op de uitbouw van Green Xpress. Dat is een netwerk van spoorverbindingen tussen economische hubs in Europa. Pauwels ziet dat als een hefboom voor een overstap van het vrachtvervoer naar milieuvriendelijk transport. "Sinds 2015 is het onze belangrijkste doelstelling die modal shift uit te bouwen. We willen dat de industriële klanten automatisch aan onze spoordiensten denken. Niet alleen vanuit klimaatoogpunt, maar ook omdat we snelle dagelijkse connecties kunnen bieden die competitief zijn met het wegtransport."Hij ziet zichzelf niet als een echt groene jongen maar vindt de klimaatuitdaging wel belangrijk. Dat is ook een van de redenen waarom hij met een Tesla rondkart. "Ik wil een bijdrage leveren door het transport groener en innovatiever te maken", zegt hij.Internationaal breidt de onderneming uit. Er is een filiaal in Frankrijk en Zwitserland bij gekomen. "We worden een Europese speler", zegt Pauwels. "In Nederland zijn we het nummer twee, in Frankrijk het nummer drie en in Duitsland zitten we al in de top tien. Het is onze ambitie de modal shift op Europees niveau te brengen."