Thuiswerk zit in de lift en is een blijver, waardoor bedrijven zich moeten organiseren om telewerk productief en aangenaam te houden. Geert Moerman, topman van Voka Oost-Vlaanderen, licht toe.

In mei besloot Geert Moerman, topman van Voka Oost-Vlaanderen, relatief snel zijn medewerkers weer naar kantoor te halen. Het was de staart van epidemie en dus had thuiswerk volgens hem weinig zin meer. Moerman stond altijd kritisch tegenover telewerk en dat is nog altijd zo.

"Ik spreek in eigen naam, niet namens Voka", benadrukt hij. "Veel van onze leden zeggen dat ze het moeilijk hebben om hun mensen weer naar kantoor te krijgen. Ik noem het TLV, thuiswerk-lethargie-syndroom. Een werknemer komt eens een dag kijken, constateert dat er weinig beweging is en blijft de rest van de week weer thuis. Dat baart me zorgen. Dat collega's elkaar lang niet zien, tast onder de waterlijn de bedrijfscultuur aan. Daar mogen we niet lichtzinnig over doen. Er zijn wel videogesprekken, maar de interactie verloopt moeilijk, je bent tegelijk met andere zaken bezig,... Fysieke samenkomsten vind ik nog altijd beter. Daar ontstaat echt een groepsdynamiek."

Moerman heeft het niet begrepen op bedrijven en overheidsadministraties die nu al hebben beslist dat hun personeel tot het einde van het jaar thuis moet blijven. "Terwijl de overheid toch een voorbeeldfunctie heeft. Wat ik evenmin begrijp, is dat kritiek op thuiswerk wordt bestempeld als ouderwets. Terwijl thuiswerk mij net doet denken aan de huisnijverheid van de textielarbeiders in de 19de eeuw."

Voor Moerman kan thuiswerk zeker, maar in specifieke situaties. "Het pleidooi komt vooral van mensen die in Brussel werken en de files willen vermijden. Ik begrijp dat tot op zekere hoogte. Maar werk dan ook met satellietkantoren. Op voorwaarde dat daar ook een gemeenschapsgevoel tussen werknemers kan worden gecreëerd. En je kan ook nog altijd dichter bij het werk gaan wonen."

