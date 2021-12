Het gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel bij de modegroep FNG zit in het slop. De onderzoeksrechter kan het miljoenenonderzoek niet meer ernstig voortzetten bij gebrek aan politiespeurders.

Het FNG-dossier is een van de belangrijkste financieel-economische strafonderzoeken die het gerecht momenteel voert in ons land. Er hebben zich al 74 burgerlijke partijen gemeld en er staan honderden miljoenen euro's op het spel. Maar de onderzoeksrechter, Theo Byl, heeft achter de schermen aan de alarmbel getrokken omdat er zo'n gebrek is aan speurders dat hij het onderzoek niet meer serieus kan voeren, zo schrijft De Tijd.

Byl moest samen met een team van gespecialiseerde speurders uitpluizen of er sprake was van marktmanipulatie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, misbruik van vennootschapsgoederen en het verhinderen van onderzoek door de beurstoezichthouder FSMA. Tijdens dat speurwerk kwamen ook aanwijzingen van witwassen boven water. Er zou zeker 110 miljoen euro zijn weggesluisd bij de failliete modegroep.

Momenteel is het gerechtelijk onderzoek vooral gericht op het traceren van het vermogen dat is weggesluisd. Maar het 'vermogensonderzoek' raakt maar niet opgestart terwijl dat cruciaal is om op het einde van de rit ook ernstige verbeurdverklaringen te kunnen bekomen.

Verschillende burgerlijke partijen, die grote schade hebben geleden door het debacle, hebben hun ongerustheid al geuit over het slabakkende onderzoek.

Het FNG-dossier is een van de belangrijkste financieel-economische strafonderzoeken die het gerecht momenteel voert in ons land. Er hebben zich al 74 burgerlijke partijen gemeld en er staan honderden miljoenen euro's op het spel. Maar de onderzoeksrechter, Theo Byl, heeft achter de schermen aan de alarmbel getrokken omdat er zo'n gebrek is aan speurders dat hij het onderzoek niet meer serieus kan voeren, zo schrijft De Tijd. Byl moest samen met een team van gespecialiseerde speurders uitpluizen of er sprake was van marktmanipulatie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, misbruik van vennootschapsgoederen en het verhinderen van onderzoek door de beurstoezichthouder FSMA. Tijdens dat speurwerk kwamen ook aanwijzingen van witwassen boven water. Er zou zeker 110 miljoen euro zijn weggesluisd bij de failliete modegroep. Momenteel is het gerechtelijk onderzoek vooral gericht op het traceren van het vermogen dat is weggesluisd. Maar het 'vermogensonderzoek' raakt maar niet opgestart terwijl dat cruciaal is om op het einde van de rit ook ernstige verbeurdverklaringen te kunnen bekomen. Verschillende burgerlijke partijen, die grote schade hebben geleden door het debacle, hebben hun ongerustheid al geuit over het slabakkende onderzoek.