Door de inval in Oekraïne en de Europese sancties tegen Rusland is het Russisch toerisme naar Europa quasi volledig stilgevallen, ook naar ons land. In 2019 - voor corona dus - waren Russen in Vlaanderen nog goed voor in totaal 218.556 overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers die Trends opvroeg bij Toerisme Vlaanderen. 'Russen reisden zeer graag naar hier en waren de op één na grootste big spenders' zegt Pedro Waeghe van Toerisme Vlaanderen in Z-Nieuws op Kanaal Z.

Wat betekende het Russisch toerisme naar Vlaanderen? Pedro Waeghe, country manager Rusland bij Toerisme Vlaanderen: 'In 2019 bedroeg het aantal Russische aankomsten bijna 106.000 en dat is 1,6 procent van het totaal aantal buitenlandse aankomsten in Vlaanderen. In totaal kwam dat neer op 218.556 overnachtingen. Hiermee kwam Rusland op de tiende plaats. Vlaanderen is met andere woorden geen top-bestemming voor de Russische markt en in absolute cijfers waren de Russen dus niet de belangrijkste oorsprongsmarkt, maar ze vallen wel nog binnen de top 10.'

Russen reisden zeer graag naar Europa. Toerisme Vlaanderen mikte met zijn bestemmingspromotie op culturele, hoogopgeleide meerwaardebezoekers: 'De Russen kwamen naar hier voor stedentrips met het oog op kunst, cultuur, gastronomie en shopping.'

Big spenders

En wie vanuit Rusland Vlaanderen bezocht, trok de portefeuille open, zegt Waeghe: 'De Russische bezoeker behoorde tot de big spenders op onze bestemming. Op basis van het kunststedenonderzoek van 2018 weten we dat van de tien grootste buitenlandse markten enkel de Chinezen per persoon per nacht meer uitgaven dan de Russen. Russische bezoekers gaven in Vlaanderen gemiddeld 218 euro per persoon per nacht uit. Dat is 68 euro meer dan gemiddeld.'

Een kunstminnende Rus die binnenkort pakweg het vernieuwde KMSKA in Antwerpen wil bezoeken, voor welke beperking staat die nu? Waeghe: 'Momenteel is er geen rechtstreeks vliegverkeer tussen Rusland en Europa omdat de EU het luchtruim heeft gesloten als één van de eerste sancties. Als Russen naar Europa willen vliegen dan moet dat met een transitvlucht via een niet-Europees land zoals Turkije, Servië of Armenië. Dat is duur en de capaciteit is beperkter dan al het vroegere rechtstreekse vliegverkeer.'

Momenteel is Turkije de hub geworden voor trafiek naar Europa maar dat is een bijzonder duur reistraject, berekende Toerisme Vlaanderen: 'Vanuit Brussel waren er voor de coronacrisis 4 rechtstreekse vluchten per dag met Moskou en een seizoensvlucht naar Sint-Petersburg. Toen kon je vanuit Moskou in een drietal uur naar Brussel vliegen. Met de huidige transitvluchten wordt dat al gauw 10 uur tot een volledige dag. Vroeger kostte een retourvlucht gemiddeld 300 euro. Een weekendtrip begin juli via Turkish Airlines kost momenteel 1400 euro heen en terug.'

Vijandig gebied

Ook diplomatie sancties treffen de Russische reiziger: 'Door het diplomatieke conflict tussen België en Rusland is het consulaat in Moskou onderbemand waardoor het aantal visa dat wordt uitgereikt tot nader order beperkt is tot 40 per dag, voor een kort verblijf. Voor deze maand is deze capaciteit van het aantal visa per dag al volgeboekt.'

Naar waar gaan Russen dan deze zomer dan wél met vakantie, als de populaire Europese bestemmingen 'vijandig gebied' zijn geworden? Pedro Waeghe: 'Momenteel overwegen Russen reisbestemmingen zoals Turkije, Egypte, Arabische bestemmingen zoals Saoedi-Arabië en Aziatische bestemmingen zoals Sri Lanka. Ook exotische bestemmingen zoals de Dominicaanse Republiek en de Malediven zijn populair. Met de zomer in aantocht is een strandbestemming sowieso de eerste keuze van een Rus. Ook reizen in eigen land en reizen naar GOS-landen zoals Georgië, Azerbeidjan en Kazachstan zijn populair.

Ook in Rusland weegt een stevige inflatie op het reisbudget van de gemiddelde Rus. 'De hoogste inflatie in 20 jaar. De roebel is er momenteel beter aan toe dan voor de oorlog maar door de gestegen prijzen, in het bijzonder in toerisme, wordt dat voordeel teniet gedaan' zegt Waeghe.

