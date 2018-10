Geen Belgen meer in directiecomité Ahold Delhaize

Croonen heeft beslist het bedrijf vanaf 1 november te verlaten, klinkt het. 'Een deel van zijn functie bestaat uit het begeleiden van het transformatieproces. Dat is nu grotendeels voltooid', aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Of het niet vreemd is dat in het directiecomité van de Nederlands-Belgische fusiegroep geen Belgen meer aan het stuur zitten? 'We zijn een internationaal bedrijf. Zestig procent van onze omzet komt uit de VS. Ons directiecomité is internationaal samengesteld', aldus woordvoerder Maarten van Tartwijk.

Het directiecomité van Ahold Delhaize telt na het vertrek van Croonen - hij wordt niet vervangen - nog zeven leden: drie Nederlanders, twee Britten en twee Amerikanen. In de raad van toezicht resten nog twee Belgen: Dominique Leroy en Jacques de Vaucleroy.