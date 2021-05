De bemiddelingsbijeenkomst die donderdag tussen de vakbonden en het management van IBM is georganiseerd, heeft nog niet tot een akkoord geleid. Dat heeft Belga vernomen van de sociale partners, die geen verdere details willen geven over de inhoud. Maandag worden de onderhandelingen hervat.

Een dertigtal manifestanten van de christelijke, socialistische en liberale vakbond heeft donderdagochtend actiegevoerd voor de zetel van sectorfederatie Agoria, waar de verzoeningsvergadering plaatsvond met de directie van IBM.

Het Amerikaanse IT-bedrijf kondigde begin november een groot herstructureringsplan aan, waardoor in België 196 banen op de helling staan. De onderhandelingen tussen vakbonden en Belgische directie in het kader van de procedure-Renault leverden tot nu toe geen resultaat op. De vakbonden verwijten de directie van de Amerikaanse groep unilateraal een einde gemaakt te hebben aan de procedure, onmiddellijk een plan voor 'vrijwillig' vertrek gelanceerd te hebben en sindsdien elke dialoog met de vakbondsdelegatie te weigeren.

De vakbonden, die eind april ook al ontvangen werden op het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, kregen donderdag daarom een verzoeningsvergadering, in de hoop om de dialoog met de directie nieuw leven in te blazen. Als dat uiteindelijk niet lukt, zijn stakingsacties niet uitgesloten.

