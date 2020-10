De Nationale Vereniging van Meubelhandelaars (Navem) en de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie (Fedustria) vragen dat consumenten de mogelijkheid krijgen om meubelen, keukens, slaapcomfort en interieurartikelen op afspraak te kopen.

'Dit valt perfect te organiseren, kan met inachtname van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen gebeuren, geeft onze economie de broodnodige zuurstof en zorgt mee voor een positieve beleving in donkere dagen', klinkt het zaterdag in een gezamenlijk persbericht.

Het Overlegcomité besliste vrijdag dat alle niet-essentiële winkels vanaf maandag de deuren moeten sluiten. Ondertussen raakte bekend dat doe-het-zelf-zaken en tuincentra wel de deuren mogen openhouden, maar bijvoorbeeld geen meubilair mogen verkopen om oneerlijke concurrentie te vermijden.

De organisaties vragen zich echter af hoe het zit met artikelen als kerstversiering en decoratie. 'Dergelijke artikelen vindt men ook volop bij doe-het-zelfzaken en tuincentra. Zal de verkoop daarvan ook aan banden worden gelegd? Alle artikelen die de consument daar koopt, koopt men geen tweede keer bij een andere winkel. Hoe kan men zeker zijn dat oneerlijke concurrentie wordt vermeden?', vragen Navem en Fedustria zich af.

Ze wijzen er ook op dat gespecialiseerde meubel-, keuken-, slaapcomfort- en interieurzaken 'low traffic' zijn en perfect kunnen werken met inachtneming van de socialdistancingregels. 'Met oppervlaktes van doorsnee 3.000 tot 25.000 vierkante meter horen ze bij de veiligste shoppingplaatsen die er zijn", klinkt het. "Er zijn ook veel bredere gangen dan in andere types winkels.'

Dergelijke zaken verkopen bovendien heel wat Belgische producten. 'Hun sluiting dreigt dan ook een grote impact te hebben op de productie en tewerkstelling in de Belgische meubelsector.'

Winkels die moeten sluiten krijgen de kans om online bestellen en afhalen te organiseren. Beide sectororganistaties roepen echter ook op om de consument 'die in deze tijden nood heeft aan een aangename woonomgeving, tenminste de mogelijkheid te bieden op afspraak een bezoek te kunnen brengen aan een meubel-, keuken-, slaap of interieurzaak'. Dit past bovendien binnen de oproep van de politici om lokaal te kopen.

