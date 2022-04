De Brusselse holding Groep Brussel Lambert (GBL) neemt Affidea over, een Europese leider in medische diagnostiek. Dat heeft het Bel20-bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Een definitief akkoord daarover is ondertekend.

GBL neemt een meerderheidsparticipatie over van B-Flexion, het investeringsvehikel van de rijkste man van Zwitserland, Ernesto Bertarelli.

Het gaat om een investering van een miljard euro, aldus GBL. Voor de holding van de familie Frère gaat het om de eerste grote investering in de gezondheidssector. 'Deze investering in een defensieve sector biedt aan GBL zowel veerkracht als diversificatie van haar portefeuille', klinkt het in een persbericht van de holding.

Affidea - met hoofdzetel in Nederland - werd opgericht in 1991 en is de grootste Europese speler op het gebied van diagnostische beeldvorming, met 320 centra in 15 landen. Het bedrijf is actief in medische beeldvorming, ambulante zorg en kankerbehandeling. Jaarlijks behandelt het bedrijf 10 miljoen patiënten.

De overname past ook in de plannen van GBL om het aandeel van niet-genoteerde activa in haar portefeuille te verhogen, naar op termijn 40 procent. Eind 2021 was dat 25 procent.

