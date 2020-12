De Belgische investeringsholding GBL neemt een meerderheidsbelang in de Duitse fietsproducent Canyon. Dat meldt GBL in een persbericht.

Groep Brussel Lambert (GBL) is de holding van de familie van de in 2018 overleden Albert Frère, die lang werd beschouwd als de rijkste Belg.

GBL neemt een meerderheidsbelang in Canyon, maar meldt niet hoe groot de investering is. Oprichter Roman Arnold blijft voorzitter van de adviesraad, en zal een belangrijk deel van zijn opbrengst herinvesteren. Ook Tony Fadell investeert mee. Hij leidde het team dat bij Apple de eerste iPod en iPhone ontwierp.

In oktober meldde het financiële nieuwsagentschap Bloomberg al dat verschillende investeerders interesse hadden in het fietsbedrijf uit Koblenz. Van GBL was in die berichtgeving geen sprake. Bloomberg vernam toen ook van bronnen dat een verkoop meer dan 500 miljoen euro kon opbrengen.

Canyon brengt allerlei soorten fietsen rechtstreeks aan de man op zijn eigen website. Het merk is ook in het profcircuit aanwezig: de Spaanse ploeg Movistar (met Alejandro Valverde) en het Belgische team Fenix-Alpecin, met drievoudig wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel, koersen op Canyon-fietsen.

Volgens GBL is de omzet van Canyon de afgelopen zeven jaar met gemiddeld een kwart per jaar gestegen. In de voorbije drie jaar was er bijna een verdubbeling tot meer dan 400 miljoen euro. GBL-CEO Ian Gallienne ziet nog "een geweldig potentieel". GBL mikt op verdere groei in Europa en de Verenigde Staten, maar ook in de boomende markt van e-bikes

Groep Brussel Lambert (GBL) is de holding van de familie van de in 2018 overleden Albert Frère, die lang werd beschouwd als de rijkste Belg. GBL neemt een meerderheidsbelang in Canyon, maar meldt niet hoe groot de investering is. Oprichter Roman Arnold blijft voorzitter van de adviesraad, en zal een belangrijk deel van zijn opbrengst herinvesteren. Ook Tony Fadell investeert mee. Hij leidde het team dat bij Apple de eerste iPod en iPhone ontwierp. In oktober meldde het financiële nieuwsagentschap Bloomberg al dat verschillende investeerders interesse hadden in het fietsbedrijf uit Koblenz. Van GBL was in die berichtgeving geen sprake. Bloomberg vernam toen ook van bronnen dat een verkoop meer dan 500 miljoen euro kon opbrengen. Canyon brengt allerlei soorten fietsen rechtstreeks aan de man op zijn eigen website. Het merk is ook in het profcircuit aanwezig: de Spaanse ploeg Movistar (met Alejandro Valverde) en het Belgische team Fenix-Alpecin, met drievoudig wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel, koersen op Canyon-fietsen.Volgens GBL is de omzet van Canyon de afgelopen zeven jaar met gemiddeld een kwart per jaar gestegen. In de voorbije drie jaar was er bijna een verdubbeling tot meer dan 400 miljoen euro. GBL-CEO Ian Gallienne ziet nog "een geweldig potentieel". GBL mikt op verdere groei in Europa en de Verenigde Staten, maar ook in de boomende markt van e-bikes