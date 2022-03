Rusland blijft grote volumes aardgas leveren aan Europa via de pijpleidingen door Oekraïne. Dat zegt het Russische gasbedrijf Gazprom maandag.

Volgens het bedrijf blijven de leveringen ook begin deze week hoog. Maandag zal in totaal 109,6 miljoen kubieke meter aardgas worden geleverd aan Europa, aldus een Gazprom-woordvoerder.

Zondag werd 109,5 miljoen kubieke meter geleverd. Dat is 'in lijn met de vraag van de Europese consumenten', aldus nog het bedrijf.

