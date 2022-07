De Europese gasprijs is dinsdag rond gestegen tot meer dan 200 euro per megawattuur. Het is geleden van 7 maart dat de gasprijs nog steeg tot meer dan 200 euro. Door de hoge gasprijs stijgen ook de Europese stroomprijzen tot ongeziene hoogtes.

De gasprijs op de termijnmarkt piekte om 17.04 uur tot 202 euro per megawattuur.

Ter vergelijking: voor de Russische inval in Oekraïne schommelde de Europese gasprijs op de termijnmarkten rond de 80 euro per megawattuur.

Gazprom zal vanaf woensdag 33 miljoen kubieke meter gas per dag via Nord Stream 1 leveren, of slechts 20 procent van de capaciteit van deze belangrijkste gaspijpleiding naar Duitsland.

