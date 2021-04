Gameswinkelketen GameStop heeft maandag aangekondigd dat CEO George Sherman zijn functie ten laatste op 31 juli zal neerleggen. De zoektocht naar een vervanger loopt.

'GameStop waardeert het leiderschap dat George gedurende zijn ambtstermijn heeft getoond. Hij heeft veel beslissende stappen gezet om het bedrijf te stabiliseren in moeilijke tijden. Het bedrijf staat vandaag veel sterker dan toen hij aantrad', verklaarde Ryan Cohen, de toekomstige voorzitter van de raad van bestuur. GameStop was eerder dit jaar even wereldnieuws, toen kleine beleggers via sociale media afspraken om massaal aandelen op te kopen om zo hefboomfondsen een hak te zetten.Het nieuws over het nakende vertrek van Sherman, stuurde het aandeel Gamestop maandag flink hoger.