De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een negatief oordeel uitgesproken over de geplande overname van AXA Bank door Crelan. De toezichthouder zet vragen bij de financiering van de operatie en bij de IT-integratie, vernam de Trends-redactie uit goede bron.

Het leek een onschuldig bericht in een financiële krant: de overname van AXA Bank door Crelan liep enkele maanden vertraging op. De deal, een van de belangrijkste op de Belgische bankenmarkt de voorbije jaren, zou niet in juni afgerond worden maar tegen eind dit jaar. Daarvoor werd de coronacrisis verantwoordelijk gesteld. Trends vernam uit goede bron dat er veel meer aan de hand is.

De geplande fusie van Crelan en AXA Bank (een filiaal van de Franse verzekeringsgroep AXA) zou leiden tot de vorming van de vijfde grootste bank van het land. Mede daarom moet de overname goedgekeurd worden door de ECB. De Europese bankentoezichthouder bestudeerde het dossier en zag enkele fundamentele struikelblokken.

Volgens de ECB heeft Crelan onvoldoende financiële slagkracht voor de acquisitie. AXA Bank werd bij de operatie, die eind vorig jaar werd aangekondigd, gewaardeerd op 620 miljoen euro. Na aftrek van de verkoop van zijn verzekeringsdochter aan AXA zou Crelan 540 miljoen euro cash op tafel moeten leggen. Dat geld moest van eigen middelen komen, maar daarvoor heeft de coöperatieve bank volgens de ECB onvoldoende kapitaal.

De ECB zet ook vraagtekens bij de IT-integratie die moet plaatsvinden. De toezichthouder heeft blijkbaar geen hoge dunk van de verouderde IT-systemen die Crelan gebruikt, en wijst op de zware investeringen die nodig zijn om de twee banken op hetzelfde platform te brengen.

Onvoldoende kennis

Ten slotte vindt de ECB dat een aantal bestuurders van Crelan niet voldoen. Het gaat dan vooral om de vertegenwoordigers van de coöperatieve landbouwkas Crelanco, die de 270.000 particuliere aandeelhouders van Crelan verenigt. Zij zouden onvoldoende bancaire kennis hebben. In bankkringen gaan er al een tijdje geruchten dat Crelan op zoek is naar nieuwe bestuurders.

De ECB heeft Crelan tot eind dit jaar gegeven om aan haar bezwaren tegemoet te komen. Goede bronnen bevestigen ons dat de overname daardoor op de helling staat. Zo is het onduidelijk hoe Crelan op korte termijn iets kan doen aan zijn kapitaaltekort. Als coöperatieve bank kan ze in principe alleen geld ophalen bij klanten-aandeelhouders.

Mogelijk gaat Crelan op zoek naar een externe investeerder. Maar in deze coronatijden staan weinig partijen te trappelen voor een participatie in een bank. Een andere mogelijkheid is dat Crelan opnieuw aanklopt bij verkoper AXA. De verzekeraar had zich geëngageerd om 90 miljoen euro te betalen voor een deelneming van 10 procent in de fusiebank, om op die manier de operatie financieel haalbaar te maken voor Crelan. Misschien valt AXA te overtuigen om een grotere financiële inbreng te doen, een lening te verstrekken of om de overnameprijs te laten zakken. Zo niet dreigt de hele operatie in het water te vallen.

