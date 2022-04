De fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge is juridisch een feit. Het akkoord over de eengemaakte havenvennootschap werd vrijdagmiddag ondertekend op een buitengewone algemene vergadering. De havens gaan gezamenlijk verder onder de naam Port of Antwerp-Bruges.

'Dag 1 van Port of Antwerp-Bruges als grootste Europese exporthaven en grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa is ingezet', klinkt het in een mededeling. 'We zijn nu ook de belangrijkste chemische cluster van Europa.'

De stad Antwerpen en de stad Brugge kondigden in februari 2021 het akkoord aan om hun respectievelijke havens te laten samensmelten. In maart volgde een goedkeuring van het fusiedecreet en de aandeelhoudersovereenkomst door de Antwerpse en Brugse schepencolleges en gemeenteraden.

De nieuwe raad van bestuur wordt voorgezeten door de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder. Vicevoorzitter van de raad van bestuur is Brugs burgemeester Dirk De fauw. 'Vandaag schrijven we geschiedenis', zegt De Ridder. 'Port of Antwerp-Bruges gaat een mooie toekomst tegemoet als dé economische motor van Vlaanderen.'

Of de problemen rond containercapaciteit in de haven snel verholpen zullen zijn met deze fusie, is maar de vraag, volgens havenexperte van de Universiteit Antwerpen Christa Sys. Antwerpen is op containervlak wereldwijd de nummer 14, Zeebrugge staat niet in de top vijftig.

'De fusie moet dus gezien worden los van investeringen in extra containercapaciteit. Die investeringen hebben overigens pas op lange termijn effect.'

