De Nederlandse zuivelreus FrieslandCampina verkoopt de melkpoederactiviteiten in Aalter. De nieuwe eigenaar komt ook uit Nederland: Royal A-ware. Die intentie hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt.

Melkpoeder behoort niet langer tot de kernactiviteiten van FrieslandCampina, terwijl Royal A-ware zijn activiteiten net wil uitbreiden met melkpoeder.

De melkpoedertorens in het Oost-Vlaamse Aalter hebben een capaciteit van 45.000 ton. Er werken een 40-tal werknemers. Het is de bedoeling dat die mee overstappen naar de nieuwe eigenaar. Royal A-ware is alvast van plan te investeren in de activiteiten.

FrieslandCampina is in Aalter nog actief met andere activiteiten, met name lang houdbare melk- en zuivelproducten. Het is de bedoeling er de geplande investeringen voort te zetten.

Royal A-ware is een Nederlands familiebedrijf, gespecialiseerd in onder meer kaas. In 2019 wad het goed voor een omzet van 1,5 miljard euro. Het bedrijf heeft onder meer een roomfabriek in Merchtem. Vorige week maakte FrieslandCampina nog de intentie bekend zijn fabriek in Genk te willen sluiten, waardoor 211 banen zijn bedreigd.

