FrieslandCampina wil zijn vestiging in Genk eind 2021 sluiten, waardoor 211 banen bedreigd zijn. Het personeel werd over de plannen ingelicht en het informatie- en consultatieproces is formeel gestart, meldt het Nederlandse zuivelbedrijf.

In de Genkse Yoko Cheese-fabriek wordt kaas verpakt. FrieslandCampina wil zijn kaasverpakkingsactiviteiten echter concentreren in Nederlandse vestigingen in Wolvega en Leerdam. 'Ik besef dat het voornemen om afscheid te nemen van onze vestiging in Genk hard aankomt', zegt Hans Meeuwis, hoofd van de afdeling Dairy Essentials in een persbericht. 'Vanuit de onderneming zullen we in het geval van sluiting onze medewerkers ondersteunen bij het zoeken naar ander werk', luidt het.

FrieslandCampina had in november al aangekondigd dat het kosten wilde besparen en tegen het einde van 2021 ongeveer duizend arbeidsplaatsen zou schrappen, grotendeels in Nederland, België en Duitsland. De zuivelreus reorganiseert naar eigen zeggen onder druk van de directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie.

In ons land werken momenteel zowat 1.200 mensen voor FrieslandCampina, behalve in Genk in productievestigingen in Aalter, Bornem, Lummen en een commerciële zetel in Destelbergen. Een woordvoerster sluit bijkomende ingrepen in België niet uit: 'Wij evalueren en optimaliseren continu onze activiteiten. We kunnen niet uitsluiten dat er nog verdere herstructureringen zullen volgen.'

