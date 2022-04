Dirk Vanderschrick verlaat Belfius en wordt vervangen door Frédéric Van der Schueren als CEO van de verzekeringspoot Belfius Insurance. Dat het om een politieke benoeming zou gaan, wordt met klem tegen gesproken.

Enkele weken geleden lekte uit dat het mandaat van Dirk Vanderschrick als CEO van Belfius Insurance niet verlengd zou worden. Dat was een verrassing van formaat. Vanderschrick kon bogen op een indrukwekkend trackrecord. Hij begon zijn carrière in 1988 bij Bacob en was jarenlang verantwoordelijk voor de marktenzaal bij Dexia Bank. In 2006 trad hij toe tot het directiecomité. Na de afsplitsing van Belfius uit de Dexia-groep werd hij eerst het hoofd van de retailbank en later van het verzekeringsbedrijf Belfius Insurance.

Waarom de samenwerking met Vanderschrick beëindigd wordt, is niet duidelijk. Er is sprake van spanningen tussen de verzekeraar en de bank. Het is geen geheim dat Belfius sneller wil groeien in verzekeringen. De bank heeft een natuurlijk marktaandeel van 15 tot 20 procent, terwijl Belfius Insurance ergens tussen 5 en 7 procent zit. Er is dus nog groeipotentieel en daarvoor wil Belfius de samenwerking tussen de bank en de verzekeraar uitbreiden en versterken.

Geïntegreerde bank-verzekeraar

Belfius-CEO Marc Raisière spiegelt zich graag aan het geïntegreerde bank-verzekeraarsmodel van collega-concurrent KBC. Het zou kunnen dat Vanderschrick niet wilde meestappen in dat verhaal. Belfius Insurance werkt naast het bancaire distributiekanaal nog met een uitgebreid agentennet (DVV) en een directe verzekeraar (Corona Direct).

De opvolger van Vanderschrick wordt Frédéric Van der Schueren, die als CFO sinds 2017 deel uitmaakt van het directiecomité van Belfius Insurance. Hij zetelt sinds 2020 tevens in het groepscomité van Belfius. Ook Van der Schueren is een oudgediende. De 55-jarige burgerlijk ingenieur begon in 1993 zijn carrière bij het Gemeentekrediet. Tussen 2012 en 2017 was hij in Belfius Bank verantwoordelijk voor Liquidity & Capital Management.

In een persbericht beklemtoont Belfius dat de benoeming kadert in de richting waarin de groep wil evolueren: "Het onmiskenbare groeipotentieel van de bank-verzekeraar verder benutten, onder meer door de samenwerking tussen de bank en de verzekeraar verder te versterken."

Voorzitter Nationale Loterij

Sommige kranten spreken van een politieke benoeming omdat Van der Schueren een Franstalige is waarop een MR-etiket kleeft. Die politieke kleur heeft Van der Schueren omdat hij vijf jaar lang voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Loterij was, op voordracht van de MR. Dat mandaat liep eind vorig jaar ten einde.

Zijn aanduiding als CEO van Belfius Insurance staat daar volgens ingewijden echter helemaal los van. Ook bij Belfius zelf wordt met klem ontkend dat het om een politieke benoeming zou gaan.

Frédéric Van der Schueren © .

