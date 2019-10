Frederic Landtmeters (CEO Canada bij Molson Coors): 'Toen ik in Canada begon, fronste ik mijn wenkbrauwen'

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

De Vlaming Frederic Landtmeters is al vier jaar CEO Canada bij Molson Coors, de op een na grootste brouwer van het land. Een gesprek over bier in een van de meest beschermde markten in de wereld, en de Belgische invloed daar. Maar ook over het doelgerichte migratiebeleid, premier Justin Trudeau en Zwarte Piet, en Canadees patriottisme. "In de Canadese biersector gebeurt een aardverschuiving."

FREDERIC LANDTMETERS "Immigratie is hier economisch gestuurd. Het land zoekt welomlijnde profielen, zodat de economie vooruit kan." © belga

Begin oktober, en het is broeierig heet in Toronto. We hebben afgesproken met de Mechelaar Frederic Landtmeters in Stackt Market, een stekje net buiten het zakencentrum van Toronto, met kunstgalerijen, winkeltjes, vergaderruimtes en een café waar prominent het Belgische witbier Belgian Moon uit de tap vloeit. Op de achtergrond pronkt de 553 meter hoge CN Tower, een baken in de economische hoofdstad van Canada. Tientallen statige wolkenkrabbers weerkaatsen het zonlicht. Op de spoorlijn naast Stackt Market ratelen geregeld treinen voorbij, op de autosnelweg ernaast raast het autoverkeer langs de kustlijn van het Ontariomeer.

