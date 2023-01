In de Amerikaanse staat San Francisco is het fraudeproces tegen Elon Musk gestart. Een negenkoppige jury moet oordelen of de Tesla-baas zijn aandeelhouders heeft opgelicht met een tweet van 2018. Daarin liet hij uitschijnen dat de beursexit van Tesla rond was, waarop het aandeel de lucht in schoot. Musk is gewoon een beetje snel geweest, stelt z'n advocaat.

In augustus 2018 tweette Tesla-CEO Elon Musk dat hij zijn autobedrijf van de beurs ging halen en de financiering ervan rond was. Vervolgens schoot het Tesla-aandeel naar een recordkoers van bijna 333 dollar. Het aandeel noteert intussen ruim 200 dollar lager. De investeerders die toen een aandeel gekocht hebben, zijn afgegaan op een valse verklaring.

"De eisende partijen beweren dat deze tweets feitelijk onjuist waren en kunstmatig de aandelenkoers van Tesla en andere effecten hebben beïnvloed", vatte rechter Edward Chen het dossier samen voor de juryleden.

Lees verder onder de video (Kanaal Z)

De advocaat van Musk, Alex Spiro, stelt ter verdediging van de Tesla-baas dat Musk te haastig was en daardoor de verkeerde woorden gebruikte. Musk verstuurde de tweet nadat hij in de 'Financial Times' gelezen had dat het Saudi-Arabische staatsfonds Public Investment Fund een belang van 2 miljard dollar had opgebouwd in Tesla. Dat maakte het staatsfonds toen de op zeven na grootste aandeelhouder van Tesla. Musk besliste vervolgens te tweeten: 'Ik overweeg Tesla van de beurs te halen tegen 420 dollar per aandeel. Financiering verzekerd.'

De beurswaakhond SEC had eerder al een klacht ingediend tegen Elon Musk vanwege dezelfde tweet. De toezichthouder eist dat de CEO zijn tweets over Tesla eerst ter goedkeuring voorlegt bij een advocaat.

Alvorens de rechtszaak van start ging, vroeg Musk de zaak te verplaatsen naar Texas, waar het hoofdkantoor van Tesla zetelt. In San Francisco vreest hij geen eerlijk proces te krijgen.

Musk kocht in die Amerikaanse staat onlangs Twitter op en ontsloeg daarop massaal personeel. 'De voorbije maanden hebben lokale media vooringenomen en negatieve artikels gepubliceerd ten aanzien van mijnheer Musk', aldus de advocaat. 'De lokale pers verwijt Musk persoonlijk dat er een aanzienlijk aantal jobs werd geschrapt en meent zelfs dat hij de wet overtreedt. Lokale mandatarissen, onder wie de burgemeester van San Francisco, hebben deelgenomen aan manifestaties tegen hem'. De rechter weigerde echter de rechtszaak te verplaatsen.

