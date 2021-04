De Franse overheid controleert 28,6 procent van Air France-KLM na een succesvolle kapitaalverhoging, zo kondigde de luchtvaartmaatschappij maandagavond aan. De Franse staat verdubbelt hiermee zijn belang.

Air France-KLM haalde in totaal 1,036 miljard euro op. De kapitaalverhoging past in het steunplan van 4 miljard euro van de Franse regering voor de nationale carrier. Door de coronacrisis leed Air France-KLM vorig jaar een verlies 7,1 miljard euro. De Nederlandse overheid nam niet aan de kapitaalverhoging deel. Luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines, die reeds een belang had van 8,8 procent in Air France-KLM, beloofde wel op de operatie in te tekenen. Haar belang neemt toe tot ongeveer 10 procent.