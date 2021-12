De elektriciteitsprijzen gaan de laatste weken opnieuw door het dak.

Door de toenemende onzekerheid over Oekraïne, de aanslepende onzekerheid over de pijpleiding Nord Stream 2 en de nog altijd lagere gasvoorraden dan normaal klimt ook de gasprijs opnieuw naar recordhoogtes. Dat weegt op de stroomprijs, omdat meestal gasgestookte centrales de laatste eenheid leveren die nodig is om het evenwicht op de stroommarkt te bewaren.

Daarbovenop komt de hoge CO2-prijs, al weerhoudt die de kolencentrales er momenteel niet van om volop te draaien.

Opvallend: de duurste groothandelsprijs voor stroom in Centraal-West-Europa wordt momenteel in Frankrijk genoteerd, waar het van 2012 is geleden dat die uitkwam op meer dan 300 euro per megawatt. Onze zuiderburen leunen nochtans vooral op nucleaire centrales.

Maar veel reactoren kampen met achterstallig onderhoud. Een van de oorzaken is dat de onderhoudsteams door de coronaregels sinds maart 2020 niet meer zo flexibel kunnen worden ingezet als voorheen.

De Franse hoogspanningsnetbeheerder RTE houdt dan ook zijn hart vast voor een strenge winter. Een recordvraag vanuit de Franse huishoudens, die vooral elektriciteit gebruiken als verwarming, zou de prijzen ook in de buurlanden omhoog kunnen jagen.

Door de toenemende onzekerheid over Oekraïne, de aanslepende onzekerheid over de pijpleiding Nord Stream 2 en de nog altijd lagere gasvoorraden dan normaal klimt ook de gasprijs opnieuw naar recordhoogtes. Dat weegt op de stroomprijs, omdat meestal gasgestookte centrales de laatste eenheid leveren die nodig is om het evenwicht op de stroommarkt te bewaren. Daarbovenop komt de hoge CO2-prijs, al weerhoudt die de kolencentrales er momenteel niet van om volop te draaien. Opvallend: de duurste groothandelsprijs voor stroom in Centraal-West-Europa wordt momenteel in Frankrijk genoteerd, waar het van 2012 is geleden dat die uitkwam op meer dan 300 euro per megawatt. Onze zuiderburen leunen nochtans vooral op nucleaire centrales. Maar veel reactoren kampen met achterstallig onderhoud. Een van de oorzaken is dat de onderhoudsteams door de coronaregels sinds maart 2020 niet meer zo flexibel kunnen worden ingezet als voorheen. De Franse hoogspanningsnetbeheerder RTE houdt dan ook zijn hart vast voor een strenge winter. Een recordvraag vanuit de Franse huishoudens, die vooral elektriciteit gebruiken als verwarming, zou de prijzen ook in de buurlanden omhoog kunnen jagen.