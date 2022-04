De Franse economie is in het eerste kwartaal niet gegroeid, zo blijkt vrijdag uit een eerste raming van het Instituut voor de statistiek Insee. Analisten waren uitgegaan van een groei met 0,3 procent.

De lager dan verwachte groei was vooral te wijten aan de gezinnen die door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne de vinger op de knip hielden. Ze gaven tijdens de eerste drie maanden 1,3 procent minder uit.

Op jaarbasis steeg het Franse bbp nog met 5,3 procent.

In België werd in het eerste kwartaal een groei opgetekend van 0,3 procent, zo maakte de Nationale Bank donderdag bekend in een flashraming.

