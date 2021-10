Het Franse pakketbedrijf Colis Privé heeft donderdag de deuren van een logistiek centrum in Willebroek geopend. Daarmee zet het bedrijf zijn eerste stappen op de Belgische markt. Bedoeling is om tegen 2023 zo'n 40.000 pakketjes per dag te verwerken en af te leveren.

Colis Privé is een van de grootste pakjesbezorgers van Frankrijk. Jaarlijks brengt het bedrijf bijna 63 miljoen pakjes aan huis vanuit vier grote hubs - Rijsel, Lyon, Orléans en Île-de-France. Het voorbije jaar is de Franse e-commercespeler begonnen met zijn internationale uitbreiding, met de oprichting van Colis Privé België. Sinds donderdag is het logistieke centrum in Willebroek operationeel en zijn 30 mensen er tewerkgesteld.

'We zijn enorm tevreden met onze snelle ontwikkeling in België: onze 30 Belgische werknemers kunnen nu al aan de slag in het nieuwe magazijn, van waaruit zij dagelijks maar liefst 10.000 pakjes bij de klanten thuis kunnen bezorgen', zegt Bart Sasse, algemeen directeur van Colis Privé International.

'Dankzij de sterke groei van de e-commerce, kunnen dat er tegen 2023 zelfs 40.000 per dag worden. De bouw van het nieuwe magazijn speelde dan ook een sleutelrol in onze ontwikkelingsstrategie.'

Vanuit het nieuwe sorteercentrum bedient het Franse pakketbedrijf zowel de Belgische als de Luxemburgse markt met 150 koeriers. Dat aantal zal in de komende jaren opgedreven worden naar 450. Zo'n 90 procent van de pakjes wordt met volledig elektrische wagens tot bij de klanten thuisbezorgd.

