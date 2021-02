Er komt een wissel aan de top bij de Belgische producent van computerchips Melexis.

De Belgische producent van computerchips Melexis krijgt op 1 augustus na achttien jaar een nieuwe CEO. Huidig CEO Françoise Chombar geeft de fakkel door aan Marc Biron, die sinds 1997 bij het bedrijf werkt. Chombar wordt op haar beurt voorzitter in plaats van Roland Duchâtelet, meldt het bedrijf woensdag.

Melexis wist zijn omzet in coronajaar 2020 met 4 procent op te krikken tot 507,5 miljoen euro, blijkt woensdag uit de jaarresultaten. In 2019 was de omzet nog met 14 procent gekrompen. De nettowinst steeg met 15 procent tot 69,3 miljoen euro.

'Na twee moeilijke jaren waarin we te maken kregen met ernstige spanningen in de wereldhandel en een ongekende pandemie, betekende het einde van 2020 een ommekeer voor Melexis', zegt Chombar in een toelichting.

Melexis maakt vooral chips voor auto's. Het bedrijf zegt dat elke nieuwe wagen gemiddeld dertien van zijn chips bevat, terwijl dat er in 2019 nog elf waren. Maar in de coronacrisis wist Melexis ook nieuwe markten aan te boren, luidt het. Het lanceerde producten voor onder meer twee- en driewielers, huishoudapparaten en producten voor industrieel gebruik.

Begin dit jaar zag Melexis de bestellingen vlot binnenlopen. Het bedrijf verwacht in het hele jaar 2021 de omzet met nog eens 15 à 20 procent op te krikken. Dat zal dus gerealiseerd moeten worden onder een andere leiding. 'Aan het begin van mijn achttiende jaar als CEO van Melexis, en nu Melexis terug op zijn groeipad is, is het een goed moment voor deze verandering', zegt Chombar.

CEO Chombar zal haar opvolger Marc Biron de komende maanden nog begeleiden, waarna ze voorzitter wordt. Die rol neemt ze over van Roland Duchâtelet, die wel nog gewoon bestuurder blijft.

