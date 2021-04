De fout die leidde tot de dubbele betalingen van klanten van Carrefour lag bij betaalverwerker Market Pay. Market Pay is een dochterbedrijf van Carrefour zelf.

Nadat Carrefour-klanten hun winkelkar van afgelopen zaterdag twee keer hadden betaald, ontkende de keten in alle talen dat de schuld bij haar lag. Carrefour schoof de schuld in de schoenen van Worldline en een andere externe betaalverwerker. Verschillende betrokkenen die de fout moeten helpen rechtzetten, bevestigen aan Het Laatste Nieuws dat het misliep bij een dochterbedrijf van Carrefour zélf. De supermarktketen richtte enkele jaren geleden een betaalverwerker op, Market Pay. Dat bedrijf stuurde een lijst met betaaltransacties per ongeluk twee keer door naar de banken, waardoor die het bedrag ook twee keer van de rekening van klanten haalden.

Onder meer schoenenketen Torfs doet een beroep op Market Pay: ook die meldde dat Maestro-transacties bij hen dubbel waren uitgevoerd. Market Pay moet nu 'negatieve' betaalinstructies naar de Belgische banken sturen om de dubbele betaling teniet te doen. Ten laatste vandaag zouden alle getroffen klanten hun geld terug moeten hebben.

