Fortino Capital Partners stapt in het Brusselse financiële softwarebedrijf Sigma Conso. Het groeifonds wordt de hoofdaandeelhouder en zal de internationale expansie van Sigma Conso verder ondersteunen. "Overnames zijn een optie, maar we focussen eerst op de versterking van onze organisatie", zegt CEO Dominique Galloy.

Fortino Capital Partners, opgericht door de Telenet-toplui Duco Sickinghe en Renaat Verberckmoes, mikt met zijn groeifonds op softwarebedrijven die al mooie geloofsbrieven kunnen voorleggen. Sigma Conso past in dat rijtje, al is het relatief klein. Het draait een omzet van ongeveer 10 miljoen euro en heeft veertig medewerkers in België en twintig in Azië. Het is rendabel en zit in een cruciale niche voor grote bedrijven. De software van Sigma Conso hielp bedrijven oorspronkelijk beter en sneller een overzicht te krijgen van de geldstromen in het bedrijf en zo ook een foutloze geconsolideerde boekhouding af te leveren, wat bijna altijd een verplichting is voor bedrijven met dochterbedrijven. Bijna twintig jaar later is de software uitgebreid. "Managementrapportering, voorspelling en planning zijn nu ook belangrijke functionaliteiten. Daarvoor moet je eerst een goed zicht hebben op wat in een groep gebeurt. Die interne transacties zorgen er vaak voor dat consolidatie complex is", zegt Dominique Galloy, de CEO van Sigma Conso sinds 2006.

Galloy blijft minderheidsaandeelhouder met de instap van Fortino. De oprichters, Allen White en Annie Frère, stappen er nu uit. De precieze investering wordt niet vrijgegeven, maar Fortino zal het bedrijf controleren als meerderheidsaandeelhouder.

Groei versnellen

Het is een nieuw hoofdstuk voor Sigma Conso, maar zowel Dominique Galloy als Fortino ziet geen nood aan een radicale breuk met het verleden. "Een van de zaken die we aan Sigma Conso appreciëren is dat het winstgevend is gegroeid", zegt Filip Van Innis, investment director van Fortino Capital. "We hebben ook durfkapitaalfondsen die investeren in bedrijven die nog niet zo matuur zijn, maar voor het groeifonds werken we met bedrijven zoals Sigma die in hun kern al winstgevend zijn. We willen de groei zeker versnellen. We mikken op een gelijkaardig parcours als met MobileXpense (digitaal onkostenbeheer, nvdr). Daar hebben we in bijna drie jaar tijd de omzet verdubbeld. Dat gebeurde door de groei van de bestaande activiteiten en door overnames. Ook hier is dat een optie, maar we gaan zeker geen miljoenen verbranden. Zowel de winstgevendheid als de omzet moet kunnen groeien."

"Een overname is zeker een optie, maar we focussen eerst op de versterking van onze organisatie en de uitbreiding van het managementteam", bevestigt Galloy. "De covid-19-crisis is voor ons vooral een kans. Bedrijven voelen nog meer de behoefte aan een verdere digitalisering van hun activiteiten en vooral aan een accuraat en snel beeld op hun financiën. In deze tijden moet je verschillende scenario's kunnen uitwerken. Tegelijk is veiligheid een groot aandachtspunt. Het massale thuiswerken beschermt ons wat tegen het coronavirus, maar de computervirussen en cyberaanvallen van hackers zijn nu een groter risico voor bedrijven. We hadden al in 2010 gewerkt aan een oplossing die op infrastructuur bij de bedrijven of in de cloud kan staan, met grote aandacht voor veiligheid."

Twee thuismarkten

Sigma Conso wil ook verder internationaliseren. "We waren al sterk internationaal gegroeid", zegt Dominique Galloy. "We hebben twee thuismarkten, Europa en Zuidoost-Azië. België is nog 40 procent van de omzet. Onze klanten zijn typisch grotere bedrijven met vijf of zes filialen, en we hebben ook een Franse klant met 700 filialen. Bekende namen zijn Proximus en Umicore. 30 procent van bedrijven in de Bel-20-beursindex is klant. Ook de grote auditbedrijven Deloitte, EY, PwC en KPMG gebruiken onze software om bij hun klanten de boekhouding te consolideren en te analyseren. Ik zie dat als een blijk van vertrouwen. We moeten opboksen tegen veel grotere Amerikaanse softwarebedrijven, maar we hebben het voordeel dat we focussen op consolidatie en onze software kunnen aanbieden in een pakket met training en advies. Bovendien kunnen wij ook beter overweg met de verschillende regelgeving in Europa."

