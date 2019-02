Forse verhoging dividend Lotus Bakeries

De maker van speculooskoekjes kon de omzet 6,2 procent verhogen tot 556,4 miljoen euro. Dat is conform de verwachtingen van analisten. 'Een mooie combinatie van interne en externe groei', licht Boone toe. In 2018 nam Lotus Kiddylicious over, een Britse producent van voedzame tussendoortjes. De interne groei van vijf procent komt vooral op naam van speculoos, of Biscoff (een samentrekking van biscuits en coffee). Vooral in de VS en Groot-Brittannië deed Lotus het goed. De VS zijn sinds 2017 de grootste markt voor speculoos geworden voor de Meetjeslanders.

De recurrente ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg 6 procent tot 110,3 miljoen euro. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. Netto hield het bedrijf 67,9 miljoen euro over: 5 procent meer dan een jaar eerder.

Het dividend wordt met maar liefst 48,7 procent opgetrokken: van 19,5 euro per aandeel naar 29 euro bruto per aandeel. 'Dit komt overeen met één derde van de recurrente nettowinst, en levert ons een juiste balans op tussen een degelijke vergoeding voor de aandeelhouders en het herinvesteren van de winst in de onderneming', aldus CEO Jan Boone.

2019 wordt een belangrijk jaar voor Lotus. In de tweede jaarhelft wil het bedrijf van start gaan met de productie in de nieuwe fabriek in de VS. Het zal voor het eerst zijn dat Lotus speculoos maakt buiten Lembeke. Ook in Zuid-Afrika wordt een nieuwe fabriek geopend.

De grootste markt voor Lotus is Groot-Brittannië. Het bedrijf heeft zich dan ook 'zo goed als mogelijk' voorbereid op de brexit. 'Of het nu een harde of een zachte brexit wordt, het heeft voor ons zowel voor- als nadelen. We gaan er van uit dat de voor- en de nadelen elkaar zullen opheffen. Onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar een zachte brexit', aldus Boone. Onzekerheid is er vooral wat de impact op het Britse pond zal zijn.