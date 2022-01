Na een coronakuur in 2020 heeft de Amerikaanse economie vorig jaar opnieuw aangeknoopt met winst. 's Werelds grootste economie klokte over heel 2021 af op een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 5,7 procent, de sterkste groei sinds 1984.

Het Amerikaanse ministerie van Handel deelde de eerste voorlopige cijfers donderdag mee. De groei is te danken aan hogere consumentenuitgaven, investeringen en export. Het bbp dikte vorig jaar zo aan tot net geen 23.000 miljard dollar. Het is van 1984 (+7,2 procent) geleden dat de groei nog groter was. In 2020 was er een krimp met 3,5 procent.

De groei is hoger dan voorspeld door het analistenleger. Ook het ministerie van Financiën (+5,3 procent) en de Federal Reserve (+5,5 procent) hadden tot nu toe een lager cijfer vooropgesteld. Voor 2022 rekenen analisten op 3 tot 4 procent groei. Het cijfer is lager door problemen in de mondiale toeleveringsketen alsook de verwachte strakkere monetaire politiek van de Fed.

In het vierde kwartaal was het bpp met 6,9 procent gestegen op jaarbasis. Naast consumptie-uitgaven en investeringen, dreef ook het miljardenzware conjunctuurpakket van de Amerikaanse regering de groei hoger, alsook het opbouwen van voorraden. In het derde kwartaal was er maar 2,3 procent groei. Deze kwataalcijfers zijn, zoals gebruikelijk in de VS, 'geannualiseerd'. Daarbij wordt de kwartaalprestatie in vergelijking met het voorgaande kwartaal denkbeeldig doorgetrokken over een periode van een heel jaar. Het cijfer geeft dus weer wat de jaargroei kan zijn als dit tempo nog 3 kwartalen aanhoudt.

Maandag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met een eerste raming voor de groei in het vierde kwartaal in de eurozone.

