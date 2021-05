De economische activiteit in de eurozone is in mei verder toegenomen, nu de coronamaatregelen steeds meer versoepeld worden. Met name in de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, kleinhandel en toerisme, gaan de zaken aanzienlijk beter, meldt de Britse marktonderzoeker Markit.

De algemene inkoopmanagersindex van Markit steeg van 53,8 in april tot 56,9 in mei, de sterkste groei in drie jaar, zo blijkt. Een cijfer onder de 50 duidt op een krimp, een cijfer daarboven wijst op groei. De cijfers van marktonderzoeker Markit worden als een belangrijke economische indicator veschouwd.

'De orders nemen toe tegen een tempo dat de jongste vijftien jaar niet meer gezien werd', stelt Markit. Het optimisme bij bedrijven in de eurozone scheert hoge toppen, al is er wel bezorgdheid over de stijgende prijzen.

The #eurozone saw a revival in demand during May, as flash numbers signalled the quickest rise in new business for 15 years. Headline output index at 39-month high of 56.9 (April: 53.8), while business optimism also hit a new record. Read more: https://t.co/ULbfK2Mo3T pic.twitter.com/VAgZr2OsRI — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) May 21, 2021

'Ook de prijzenindicatoren staan op een historisch hoog peil in de industrie, doordat de vraag nog altijd het aanbod overtreft', klinkt het. De groei van de economische activiteit zou zelfs nog hoger kunnen liggen, zonder de toeleveringsproblemen van bijvoorbeeld computerchips, meent Markit.

Ook in het Verenigd Koninkrijk neemt het optimisme overigens toe, omdat ook daar de coronamaatregelen worden versoepeld. De inkoopmanagersindex steeg er met 1,3 punten tot 62. Dat is de hoogste score sinds begin 1998. Zowel in de industrie als in de dienstensector is de stemming positief, al blijft die laatste wel wat onder de verwachtingen.

