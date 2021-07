Bekaert heeft een fors beter dan verwachte eerste jaarhelft achter de rug. Dat meldt de staaldraadfabrikant maandagochtend op basis van voorlopige cijfers. Op 30 juli zullen definitieve halfjaarcijfers voorgelegd worden.

De voorlopige cijfers wijzen op een geconsolideerde omzet van 2,3 miljard euro, een stijging met 30 procent in vergelijking met de eerste helft van 2020 en een herstel naar pre-COVID-niveaus. Het onderliggende bedrijfsresultaat (EBIT) zou uitkomen op 285 miljoen euro, een verdrievoudiging ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. De onderliggende EBIT-marge op de omzet bedroeg 12 procent, of zowat 7 procentpunt hoger dan een jaar eerder.

Voor de tweede jaarhelft verwacht Bekaert 'een solide vraag in de meeste markten'. Het bedrijf houdt wel 'rekening met de gebruikelijke seizoenseffecten' en blijft 'behoedzaam met betrekking tot onderbrekingen in de toeleveringsketen en andere uitdagingen ten gevolge van de covid-19-pandemie'.

'We gaan uit van een veel lagere voorraadwaarderingsimpact in de tweede jaarhelft door een vermoedelijke stabilisatietrend in grondstofprijzen. De onderliggende EBIT van de tweede jaarhelft zal bijgevolg lager zijn dan de eerste jaarhelft van 2021, en naar verwachting de tweede jaarhelft van vorig jaar evenaren', klinkt het.

