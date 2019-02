Ford waarschuwt Amerikaanse toezichthouder over emissietesten

Medewerkers van Ford trokken eerder aan de bel met zorgen dat het concern soms op een vreemde manier zou omgaan met Amerikaanse regelgeving rond de uitstoot en tests. Ford heeft dat vervolgens bij milieutoezichtouders gemeld. Het is niet duidelijk wat precies het probleem is bij Ford, maar het concern zelf benadrukt dat het hier niet gaat om sjoemelsoftware.

Rommelen met de emissiewaardes en testen van auto's is de jongste jaren een groot issue in de autowereld. Bij Volkswagen kwam in 2015 een groot dieselschandaal aan het licht. Het Duitse autoconcern bleek uitstootwaarden van dieselmotoren te hebben gemanipuleerd bij emissietests.

Volkswagen trok al tientallen miljarden uit voor schikkingen, boetes en schadevergoedingen als gevolg van het schandaal. Ook bij branchegenoten lopen onderzoeken naar mogelijke fraude op dit vlak.