Restaurantketen en maaltijdbereider Foodmaker gaat fors uitbreiden in Nederland. Het bedrijf uit Westerlo gaat dertig bedrijfsrestaurants openen op twee jaar tijd, zo meldt het vrijdag in een persbericht. In eigen land wil Foodmaker de concurrentie aangaan met de grote cateraars zoals Sodexo of Compass.

Foodmaker gaat voor de deal in zee met de cateraar Appèl, die meer dan 650 bedrijven en onderwijsinstellingen bedient.

'Foodmaker wordt hun exclusieve partner voor de b2b-markt', klinkt het. 'Foodmaker en Appèl hebben het plan om dit jaar nog vijf restaurants om te vormen tot het 'Foodmaker'-concept. In de komende twee jaar moeten dat er dertig nieuwe worden.' In maart gaat het eerste restaurant open, in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam.

Foodmaker was al op kleine schaal actief bij de noorderburen. Er is al enkele jaren een restaurant in Den Haag en sinds deze week ook in Rotterdam.

Ook in eigen land mikt het bedrijf van oprichter en CEO Lieven Vanlommel op expansie, met bedrijfsresraurants. 'Binnen twee jaar hebben we ook in België dertig restaurants in kantoren of bedrijven', zegt hij.

Het bedrijf heeft het momenteel zwaar te verduren door corona en de horecasluiting. Maar Vanlommel ziet ook kansen. 'De vraag naar verse en gezonde voeding op de werkvloer is enorm sinds de crisis', zegt Vanlommel.

