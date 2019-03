Sabca maakte in een bericht op de bedrijfswebsite bekend op de hoogte te zijn gebracht dat Fokker Aerospace B.V. het volledige belang van 43,57 procent in het Belgische bedrijf verkocht aan Dassault Belgique Aviation SA voor 7,5 miljoen euro. Door de transactie heeft Dassault nu 96,85 procent van de Sabca-aandelen in handen.

Dassault bevestigde de beursnotering van Sabca te behouden en geen openbaar uitkoopbod te doen, aldus nog Sabca.