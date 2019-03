Fokker verkoopt belang in Sabca aan Dassault

Sabca maakte in een bericht op de bedrijfswebsite bekend op de hoogte te zijn gebracht dat Fokker Aerospace B.V. het volledige belang van 43,57 procent in het Belgische bedrijf verkocht aan Dassault Belgique Aviation SA voor 7,5 miljoen euro. Door de transactie heeft Dassault nu 96,85 procent van de Sabca-aandelen in handen.

Dassault bevestigde de beursnotering van Sabca te behouden en geen openbaar uitkoopbod te doen, aldus nog Sabca.

Sabca is een van de belangrijkste Belgische toeleveranciers voor de lucht- en ruimtevaartsector. Het concern bestaat bijna honderd jaar en telt meer dan duizend werknemers, verspreid over Brussel (Haren), Charleroi (Gosselies), Lummen en Casablanca in Marokko.

De grootste site bevindt zich in Haren, waar het hoofdkwartier van Sabca gevestigd is en waar ook de fabricage en het onderhoud van grote en complexe onderdelen voor vliegtuigen en draagraketten gebeurt. Gosselies is gespecialiseerd in het onderhoud van militaire vliegtuigen en helikopters; het Belgische leger is er een belangrijke klant.

In Lummen worden elementen in composietmateriaal voor Airbus-vliegtuigen en zakenjets gemaakt. Daar worden ook onderdelen voor de Ariane 5-raket geassembleerd. Sabca vertegenwoordigt een omzet van zo'n 200 miljoen euro.