Het Zweedse investeringsfonds Nordic Capital wil de Zweedse webwinkel Ellos, de enige nog resterende bedrijfsactiviteit van de noodlijdende Belgische modegroep FNG, opnieuw inlijven. Dat blijkt uit een mededeling van de Ellos Group.

FNG vroeg vrijdagochtend bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen het faillissement aan. De doorstart waar het bedrijf aan sleutelde, bleek niet langer mogelijk omdat een verkoop of beursgang van de Zweedse webwinkel Ellos niet meer voldoende zou opleveren om de schuldeisers terug te betalen, zo maakte het modebedrijf donderdag bekend.

Na het faillissement van de Benelux-activiteiten midden 2020, waaronder schoenenwinkelketen Brantano, omvatte FNG alleen nog Ellos. De Belgische modegroep had de webwinkel in 2019 overgenomen van Nordic Capital. Het Zweedse investeringsfonds bleef achter als grootste schuldeiser van FNG. Nordic wachtte namelijk nog op geld van de verkoop.

In april 2021 trof FNG uiteindelijk een dading met Nordic. De modegroep zou het investeringsfonds 100 miljoen euro betalen: 60 miljoen euro van de koopsom die nog verschuldigd was en 40 miljoen euro om openstaande vorderingen met betrekking tot de overnamedocumenten te regelen. De betaling was wel afhankelijk van de afronding van de kapitaalherziening.

Omdat FNG nu definitief de boeken neerlegt, kan Nordic fluiten naar het beloofde geld. Het investeringsfonds hoopt daarom Ellos - waarvan de activiteiten kunnen blijven draaien - nu te kunnen recupereren. Via dochter Cidron e-Com heeft het fonds "het proces opgestart om de hoofdaandeelhouder te worden" van Ellos, zo meldt de webwinkel. Nordic wil naar eigen zeggen "de best mogelijke voorwaarden en toekomstige kansen" voor het bedrijf creëren. Verdere details maakten beide partijen voorlopig niet bekend.

