Ook de Nederlandse delen van het modeconcern FNG, moedermaatschappij van onder meer Miss Etam en Claudia Sträter, zijn failliet verklaard. Eerder deze week ondergingen delen uit de Belgische tak, waaronder Brantano, hetzelfde lot.

Het faillissement werd vrijdag uitgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Volgens het bedrijf zijn de kansen op een doorstart in Nederland nu groter, staat in een mededeling.

De winkels bij onze noorderburen blijven voorlopig open. Bij FNG Nederland horen ook de winkelketens Expresso, Steps en Promiss.

