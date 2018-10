Fluxys bouwt LNG-terminal in Rostock

De nieuwe LNG-terminal - de eerste in Duitsland - is niet te vergelijken met de terminals die Fluxys in handen heeft in Zeebrugge en Duinkerke. Ter vergelijking: de terminal in Zeebrugge heeft een capaciteit van 6,7 miljoen tpa (tonne per annum), die in Rostock zal een capaciteit hebben van 0,3 miljoen tpa.

Een ander groot verschil tussen de nieuw te bouwen terminal in de haven van Rostock en die in Zeebrugge is dat er in Rostock geen hervergassingscapaciteit is, en er dus geen rechtstreekse verbinding is met het gasnetwerk. Het vloeibaar aardgas is bestemd als brandstof voor schepen en vrachtwagens en voor industriële afnemers. In vergelijking met diesel stoten vrachtwagens op LNG minder CO2 uit en geen fijnstof of zwavel.

De concessieovereenkomst voor de bouw en exploitatie van de LNG-opslagterminal is woensdag ondertekend tussen de haven van Rostock en Rostock LNG, een joint venture tussen Fluxys en het Russische Novatek. Novatek is de grootste onafhankelijke gasproducent van Rusland en geen onbekende voor Fluxys. Het is de hoofdaandeelhouder van Yamal LNG, dat in Zeebrugge vloeibaar aardgas overslaat. Fluxys houdt 51 procent aan in de joint venture, de Russen 49 procent.

"Fluxys is tevreden dat we als gasinfrastructuurpartner met Novatek kunnen samenwerken in een project om de markt voor LNG als koolstofarme brandstof in Noord- en Centraal-Europa en in de regio rond de Baltische Zee een duw in de rug te geven. Gas en gasinfrastructuur zijn essentieel om een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem te ontwikkelen. Met het Rostock-project zullen de industrie, rederijen en transporteurs hun emissies met een impact op gezondheid en luchtkwaliteit aanzienlijk kunnen verminderen en ook hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen", aldus Pascal De Buck, CEO van Fluxys in een persbericht.

Financiële details worden niet bekendgemaakt. De terminal zou, volgens een eerste indicatie, mogelijk in de tweede helft van 2022 operationeel zijn, aldus een woordvoerder van Fluxys.