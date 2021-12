Het Vlaams investerings- en exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT) versterkt zijn economisch-diplomatieke netwerk in het buitenland. Het zet daarbij steeds meer in op techbedrijven. Ondertussen zijn de tien gezochte technologieattachés gevonden. In de lijst van 21 nieuwe partners van FIT komt zowat de helft uit de techwereld.

Ralph Moreau opereert sinds maart vanuit Palo Alto, hartje Silicon Valley. Dat Flanders Investment & Trade (FIT) in de Verenigde Staten sinds dit jaar een technologieattaché heeft die is gespecialiseerd in klimaattechnologie, viel samen met het aantreden van de regering-Biden. Moreau noemt de timing perfect, omdat de nieuwe Amerikaanse regering sterk inzet op het klimaat. Hij wijst op de focus op milieutechnologie in het relanceplan van president Joe Biden en het voornemen om meer in te zetten op hernieuwbare energie. Moreau spreekt van een 'offshorewindmomentum' in de Verenigde Staten. Onder meer DEME haalde al mooie projecten binnen, maar ook kleine kmo's in de sector maken plannen om naar de Verenigde Staten te trekken.

Vlaamse bedrijven kijken na Europa doorgaans eerst naar de Verenigde Staten, maar de afgelopen jaren werden Aziatische landen steeds aantrekkelijker.

Claire Tillekaerts, de CEO van FIT, heeft een jaar gewerkt aan de selectie van bijkomende technologieattachés en lokaal aangeworven techafgevaardigden in het buitenland. Ondertussen zijn de tien technologieattachés die er volgens het Vlaams regeerakkoord moesten komen, allemaal op post. Het afgelopen jaar werd de techpoot van FIT ( zie kader) twee keer zo sterk. Dat is nodig, want om ingewikkelde software of gespecialiseerde milieutechnologie te exporteren, is andere kennis nodig dan voor de uitvoer van producten van een traditionele voedingsproducent of een meubelfabrikant. Bovendien kunnen start-ups niet altijd eerst op hun thuismarkt het bedrijf uitbouwen voor ze naar het buitenland gaan. Ze krijgen vaak snel klanten in het buitenland en hebben meteen wereldwijde concurrentie. Snel groeien op de juiste markten is dan cruciaal.

Drie focusdomeinen

Met de technologieattachés haalde FIT de ontbrekende technologische kennis in huis om Vlaamse techbedrijven beter te helpen in het buitenland. Dat doet het met Science & Technology Offices. Elk office dekt een deel van de wereld en specialiseert zich in een of meer van de drie focusdomeinen die FIT koos: digitalisering, gezondheidstechnologie en klimaattechnologie.

Omdat FIT beperkte middelen heeft in vergelijking met andere Europese regio's of landen, kiest het voor een aanpak van onderuit. De technologieattachés brengen naast technologische kennis hun netwerk mee. Ze worden ook ingeschakeld in de werking van FIT, dat in meer dan honderd landen aanwezig is. De attachés zorgen ervoor dat Vlaanderen zich wereldwijd beter kan profileren als techregio. Dat moet ook helpen om meer buitenlandse techbedrijven naar Vlaanderen halen.

Noord-Europa en Azië

Maarten Lambert (ex-Capricorn Partners) is sinds de lente de nieuwe technologieattaché in Kopenhagen. Volgens hem is er nu meer slagkracht in grote investeringsdossiers met een technologische insteek. Hij merkt hoe Vlaanderen meer op de radar komt van Noord-Europese bedrijven die willen internationaliseren. Ook omgekeerd stijgt de interesse, verwijst Lambert naar het recordaantal aanvragen om met FIT deel te nemen aan Slush in Helsinki, Europa's grootste techevent.

Ook in Azië begonnen de afgelopen maanden drie nieuwe technologieattachés aan hun missie: Els Verhulst in Tokio, Peter Tanghe in Guangzhou en Kim Demeyer in Singapore. Volgens FIT zoeken heel wat Aziatische landen naar 's werelds beste innovaties in domeinen als waterstof, artificiële intelligentie, industrie 4.0 en logistiek om ze in eigen land toe te passen. Vlaamse bedrijven kijken voor hun internationalisering na Europa doorgaans eerst naar de Verenigde Staten, maar de afgelopen jaren werden Aziatische landen steeds aantrekkelijker als eerste markt buiten Europa.

Nieuwe partners

Vorige week maakten Claire Tillekaerts en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ook de 21 nieuwe partners bekend waarmee FIT vanaf 2022 vijf jaar zal samenwerken om Vlaamse bedrijven te helpen internationaliseren en buitenlandse bedrijven naar Vlaanderen te halen.

In die lijst staan heel wat sectorfederaties en bilaterale Kamers van Koophandel zoals die met Vietnam, China en India. Zowat de helft van de partners heeft een connectie met technologie. Naast de technologiefederatie Agoria, zijn dat onder meer de clusterorganisatie DSP Valley, flanders.healthTech, de Vlaamse gamesassociatie Flega en de innovatiehub The Beacon of Medtech Flanders.

De samenwerking met de partners past in de internationaliseringsstrategie Vlaanderen Versnelt!, die FIT sinds 2016 coördineert. De strategie werd geactualiseerd om in te spelen op de coronapandemie, de brexit en andere recente ontwikkelingen, maar de hoofdlijnen bleven gelijk. De partners werden gekozen in functie van vijf strategische kerndomeinen binnen de focus op klimaat, digitalisering en gezondheid. Dat zijn lifesciences en gezondheid, voeding, oplossingsgerichte engineering en technologie, slimme logistiek, en duurzame grondstoffen, materialen en chemie. Met de partnerschappen worden seminars, handelsmissies en andere events opgezet om Vlaamse bedrijven te helpen internationaliseren en de internationale positie te versterken. Vlaanderen beter op de kaart zetten als techhub moet er mee voor zorgen dat het een topregio blijft, zowel in export als het aantrekken van buitenlandse investeringen.

De techpoot van Flanders Investment & Trade - FIT ging dit jaar van vier naar tien Science & Technology Offices in buitenlandse techhubs. - In acht hubs zijn er technologieattachés. Palo Alto en New York in de Verenigde Staten, Kopenhagen, München en Parijs in Europa, Singapore, Guangzhou en Tokio in Azië. - Op drie locaties is er een lokaal aangeworven techafgevaardigde. Het gaat om Londen, Mumbai en Singapore.

21 partners van FIT werken vanaf 2022 vijf jaar samen om Vlaamse bedrijven te helpen internationaliseren en buitenlandse bedrijven naar Vlaanderen te halen.

