De Bijzondere Belastinginspectie opent onderzoeken naar Belgen die Zwitserse bankrekeningen verborgen hielden bij Credit Suisse. Dat schrijft De Tijd.

In augustus raakte al bekend dat ook het federaal parket een straf­onderzoek voert naar Credit Suisse, de op een na grootste bank van Zwitserland. Het onderzoek is gebaseerd op gelekte bankgegevens van meer dan 2.600 Belgische klanten van Credit Suisse. Die gegevens dateren van 2003 tot 2014. Het parket kreeg een groot deel al vorig jaar doorgespeeld van de Franse autoriteiten.

Het opsporingsonderzoek tegen Credit Suisse gaat over het mogelijk witwassen van geld en de mogelijk onwettige uitoefening van het beroep van financiële tussenpersoon. De 2.600 Belgische klanten zouden via Credit Suisse rekeningen hebben verborgen voor de Belgische fiscus. In een latere fase zou een deel van de Zwitserse rekeningen verstopt zijn achter schermvennootschappen in belastingparadijzen.

In augustus wachtte de fiscus nog met het openen van fiscale onderzoeken om het strafonderzoek niet te hinderen. Maar nu blijkt ook de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) onderzoeken te voeren naar de Credit Suisse-klanten. Dat antwoordde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) woensdag op vragen van de Kamerleden Hugues Bayet (PS) en Marco Van Hees (PVDA).

In augustus raakte al bekend dat ook het federaal parket een straf­onderzoek voert naar Credit Suisse, de op een na grootste bank van Zwitserland. Het onderzoek is gebaseerd op gelekte bankgegevens van meer dan 2.600 Belgische klanten van Credit Suisse. Die gegevens dateren van 2003 tot 2014. Het parket kreeg een groot deel al vorig jaar doorgespeeld van de Franse autoriteiten. Het opsporingsonderzoek tegen Credit Suisse gaat over het mogelijk witwassen van geld en de mogelijk onwettige uitoefening van het beroep van financiële tussenpersoon. De 2.600 Belgische klanten zouden via Credit Suisse rekeningen hebben verborgen voor de Belgische fiscus. In een latere fase zou een deel van de Zwitserse rekeningen verstopt zijn achter schermvennootschappen in belastingparadijzen. In augustus wachtte de fiscus nog met het openen van fiscale onderzoeken om het strafonderzoek niet te hinderen. Maar nu blijkt ook de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) onderzoeken te voeren naar de Credit Suisse-klanten. Dat antwoordde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) woensdag op vragen van de Kamerleden Hugues Bayet (PS) en Marco Van Hees (PVDA).