Jean-Louis Van Houwe, voorzitter van Fintech Belgium, wil dat er nieuwe maatregelen komen die innovatie stimuleren en de groei van de sector ten goede komen. "Andere landen doen het veel beter dan België".

Voor Belgische bedrijven uit de sector van de financiële technologie ('fintech') vindt volgende week dinsdag de jaarlijkse hoogmis plaats. De Digital Finance Summit wordt deze keer, als gevolg van de corona-epidemie, alleen als digitaal evenement georganiseerd. Toch lopen de inschrijvingen vlot binnen. Met Jean-Louis Van Houwe, CEO van Monizze (digitale maaltijd- en geschenkencheques) en voorzitter van de belangenvereniging Fintech Belgium, maken we een stand van zaken.

VAN HOUWE. "Een fantastisch jaar. In Europa werd er meer dan 33 miljard euro in fintech-bedrijven geïnvesteerd. De sector komt daarmee op de eerste plaats van alle nieuwe technologie, ruim voor de healthtech. In België is het anders. Daar staat healthtech bovenaan, wat gezien onze positie in farma en biotechnologie niet hoeft te verbazen. Fintech komt echter maar op de vierde plaats."VAN HOUWE. "De voorbije twintig jaar is er bijna 890 miljoen euro geïnvesteerd in Belgische fintechbedrijven. Dit jaar alleen ging het om 368 miljoen euro. Dat is zes keer meer dan in 2019 en lijkt te wijzen op een serieuze versnelling. Maar de cijfers worden vertekend doordat 300 miljoen afkomstig is van de beursgang van Unified Post. Het is natuurlijk fantastisch nieuws dat een Belgisch fintechbedrijf zo'n succesvolle beursgang lukte, maar dat mag niet verhullen dat we in België misschien niet zo goed bezig zijn als de cijfers laten uitschijnen."VAN HOUWE. "Ons land behoort zeker niet tot de Europese top in fintech. Londen en Parijs blijven de hotspots, maar ook Luxemburg is de voorbije jaren zeer succesvol. Dat land heeft veel nieuwe technologiebedrijven aangetrokken in fondsen- en vermogensbeheer. Financiële instellingen, sectororganisaties, regelgevers en beleidsmakers hebben zich daar samen voor ingezet. Die frontvorming ontbreekt in ons land. En dat is jammer want België heeft belangrijke troeven: de aanwezigheid van de hoofdkantoren van Swift, Euroclear en Mastercard, en onze knowhow met bedrijven als Bancontact Payconiq."VAN HOUWE. "De overheid heeft te weinig aandacht voor onze sector. Ze kan veel meer doen. Wij dringen al een tijdje aan op soepeler wetgeving, die innovatie stimuleert en niet afremt, of een uitbreiding van de tax shelter. De overheid kan er ook voor kiezen om de openbare diensten sneller te digitaliseren of e-commerce te ondersteunen. Dat zou financiële techbedrijven meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden en ons land in staat stellen buitenlandse fintech aan te trekken. Dat soort maatregelen kunnen het verschil maken. Voorlopig belijdt onze regering haar geloof in innovatie en technologie te veel met woorden. Het is tijd dat dit positivisme omgezet wordt in concrete maatregelen."