Bij Finnair gaan uiteindelijk 700 van de circa 6.500 banen op de schop, waarvan 600 in Finland. Dat heeft de Finse luchtvaartmaatschappij dinsdag aangekondigd.

Eind augustus had Finnair gezegd dat er tot 1.000 jobs bedreigd waren. 'Ik ben dankbaar dat we er samen met de werknemers in geslaagd zijn oplossingen te vinden waarmee ongeveer 150 banen gered konden worden', zegt Finnair-CEO Topi Manner in een persbericht. 'Desondanks is dit een heel zware dag.' Maar de aanpassingen zijn volgens hem "noodzakelijk en onafwendbaar".

Duizenden werknemers van Finnair blijven intussen op tijdelijke werkloosheid. Voor velen van hen zal dat waarschijnlijk niet snel veranderen, waarschuwt Finnair, omdat de verwachting is dat het jaren zal duren vooraleer het vliegverkeer hersteld is van de impact van het coronavirus.

De Finse regering besliste in maart om de luchtvaartmaatschappij voor 600 miljoen euro staatsgaranties te geven. De Finse staat heeft een belang van 55,8 procent in Finnair.

Eind augustus had Finnair gezegd dat er tot 1.000 jobs bedreigd waren. 'Ik ben dankbaar dat we er samen met de werknemers in geslaagd zijn oplossingen te vinden waarmee ongeveer 150 banen gered konden worden', zegt Finnair-CEO Topi Manner in een persbericht. 'Desondanks is dit een heel zware dag.' Maar de aanpassingen zijn volgens hem "noodzakelijk en onafwendbaar". Duizenden werknemers van Finnair blijven intussen op tijdelijke werkloosheid. Voor velen van hen zal dat waarschijnlijk niet snel veranderen, waarschuwt Finnair, omdat de verwachting is dat het jaren zal duren vooraleer het vliegverkeer hersteld is van de impact van het coronavirus. De Finse regering besliste in maart om de luchtvaartmaatschappij voor 600 miljoen euro staatsgaranties te geven. De Finse staat heeft een belang van 55,8 procent in Finnair.