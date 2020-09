De Belgische fintechspeler mozzeno, die particulieren toelaat onrechtstreeks geld te lenen aan andere particulieren, haalt 3 miljoen euro vers kapitaal op. De belangrijkste bijdrage komt van een nieuwe aandeelhouder: Federale Verzekering.

Mozzeno.com is een digitaal financieringsplatform dat in februari 2017 werd opgericht. Een jaar later was er een eerste kapitaalverhoging. Daarbij injecteerden, naast de oprichters, het W.IN.G-fonds van het Waalse Gewest en het investeringsfonds Tharsos Invest samen een miljoen euro in de onderneming.Nu zet mozzeno een nieuwe grote stap door 3 miljoen euro verse middelen op te halen. De bestaande aandeelhouders deden opnieuw hun duit in het zakje, maar de grootste bijdrage komt van een nieuwe aandeelhouder: Federale Verzekering.Volgens Xavier Laoureux, medeoprichter van mozzeno, betreft het een financiële investering. Hij sluit niet uit dat er op termijn samenwerkingsverbanden tussen de twee financiële ondernemingen ontwikkeld worden, maar dat is volgens hem niet de eerste insteek."Wij hebben gesprekken gevoerd met kandidaat-investeerders die wél vooral op synergie uit waren, maar daar zijn we niet op ingegaan", vertelt Laoureux. "Mozzeno wil zijn onafhankelijkheid bewaren. Wij hebben een strategisch plan voor vijf jaar en we willen dat autonoom uitvoeren. Het doel is een grote speler in de digitale kredietverstrekking te worden en over drie jaar break-even te zijn."Mozzeno kende sinds de start 2000 leningen toe, voor een totaal bedrag van 15 miljoen euro. Het betreft vooral consumentenkredieten en persoonlijke leningen voor mensen die, zonder tussenkomst van een bank, een tweedehands wagen willen kopen, hun huis renoveren, of hun studies, huwelijksfeest of reis willen laten financieren. Mozenno kan daarvoor een beroep doen op 6000 particuliere investeerders, van wie een groot deel jonger is dan veertig jaar. Niet de investeerders, maar mozzeno staat in voor de risicoanalyse, en beslist of een krediet al dan niet wordt toegekend en tegen welke rentevoet."We hebben er twee jaar over gedaan om aan 6 miljoen euro aan leningen te komen. Het voorbije jaar was er een belangrijke versnelling. In twaalf maanden realiseerden we 9 miljoen euro aan kredieten. Met de kapitaalverhoging willen we op dat momentum inspelen om de komende maanden en jaren snel te blijven groeien", aldus Laoureux.De nieuwe middelen zullen in de eerste plaats worden aangewend om het digitale platform mozzeno.com verder te ontwikkelen. Zo wordt het voor kredietnemers mogelijk op het platform een directe link te leggen met hun bankrekening. Op die manier kunnen ze gemakkelijk en volledig digitaal hun inkomsten en uitgaven bewijzen. Voor de kredietgevers wordt de mogelijkheid gecreëerd om hun rekening direct vanuit Bancontact te spijzen en om automatische investeringscriteria in te stellen.Daarnaast wil mozzeno investeren in een grotere naamsbekendheid. Laoureux: "We zien nog een groot potentieel op de Belgische markt. Maar dan moeten mensen ons kennen. Nu zijn we nog een nichespeler, maar we willen dat mensen die op zoek zijn naar een slimme oplossing voor een digitaal krediet automatisch aan mozzeno denken."Om investeerders meer mogelijkheden te bieden, start mozzeno ook met persoonlijke leningen die niet worden gedekt door de kredietverzekeraar Atradius. Op die manier wil het fintechbedrijf nieuwe investeerders aantrekken die op zoek zijn naar een hoger rendement en bereid zijn daarbij een groter risico te nemen.Ten slotte wil mozzeno zijn activiteiten diversifiëren door zijn diensten aan te bieden aan ondernemingen die projecten willen laten cofinancieren of die zelf leningen aan hun klanten willen aanbieden. Zo sloot mozzeno een partnership met Luminus voor de gedeeltelijke financiering van de plaatsing van zonnepanelen op het dak van AB InBev in Leuven. Via het digitale platform konden inwoners van Leuven en medewerkers van de biergigant dat project mee financieren in ruil voor een aantrekkelijk rendement.