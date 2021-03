De Gentse start-up Augias heeft een licentie verworven om in zijn app ROOV bankrekeningen van gebruikers te koppelen aan instrumenten voor data- en budgetbeheer. Er is ook 1,15 miljoen euro vers kapitaal opgehaald bij Vlaamse ondernemers.

ROOV is een project van Frédéric Vandenhende, de medeoprichter van Investr, een platform voor vastgoedinvesteerders. Vandenhende noemt ROOV "de digitale boekhouder voor particulieren". Met de app kun je facturen bijhouden en documenten op een centrale plaats opslaan. "We zijn drie jaar geleden gestart, omdat we vaststelden dat veel mensen slecht zijn in het bijhouden en ordenen van hun administratie", vertelt Vandenhende. "De naam ROOV staat voor ' Retrace Optimise Organise Visualise'. Met een goed overzicht en een visualisatie van hun uitgaven geven wij particulieren tips om geld uit te sparen en hun gezindsbudget optimaal te beheren." 47.000 Belgen hebben de app al gedownload. Zij kunnen bijvoorbeeld nagaan of ze de goedkoopste energieleverancier hebben. ROOV waarschuwt gebruikers ook als ze een rekening te laat dreigen te betalen. Nu de financiële app een licentie heeft gekregen van de Nationale Bank, kunnen gebruikers hun bankrekeningen koppelen aan de instrumenten voor data- en budgetbeheer. "Daardoor kan de app automatisch en anoniem betaaldata van je bankrekening opnemen in het analysemodel. Dat schept een vollediger beeld van je inkomsten en uitgaven", aldus Vandenhende. Daarvoor heb je wel de premiumversie van ROOV nodig, die 4,99 euro per maand kost. Er is ook een gratis versie, maar die voorziet niet in een koppeling met de zichtrekening.ROOV hoopt tegen eind 2021 te groeien naar 100.000 gebruikers. De start-up wil ook meer modules en vergelijkingsmogelijkheden aanbieden, bijvoorbeeld voor verzekeringsproducten en telecompakketten. Binnenkort komt er een ontwikkeling voor vastgoedeigenaars die op zoek zijn naar een digitaal overzicht van hun huurinkomsten, uitgaven en rendement. De start-up hoopt voor het einde van het jaar ook naar het buitenland te trekken. Vandenhende: "We hebben nu toegang tot 25 erkende banken in ons land. Dat willen we uitbreiden tot 140. Dat moet de stap naar het buitenland mogelijk maken. Wellicht komt Nederland als eerste aan de beurt." Om dat alles te realiseren heeft ROOV 1,15 miljoen euro vers kapitaal opgehaald. De meeste investeerders deden al mee aan de eerste kapitaalronde van 500.000 euro. Het gaat om de bekende Gentse techondernemer Jonas Dhaenens (Combell en team.blue), de broers Jan en Anthony De Clerck (Domo Investment Group), Wim Derkinderen (medeoprichter van Xpenditure, nu Rydoo) en Luc Rombaut (ex-CEO van Brantegem en CFE). Nieuw op de lijst is de ondernemer Paul Thiers (vastgoedgroep ION, ex-Unilin en ex-Quick-Step). In tegenstelling tot de vergelijkbare financiële app Cake van ondernemer Davy Kestens is ROOV niet van plan de data van gebruikers te verkopen. "Ons verdienmodel is anders", zegt Vandenhende. "Wij bewaren de data op een veilige plaats en analyseren ze, zodat de gebruikers besparingen kunnen realiseren. Onze inkomsten moeten hoofdzakelijk van de premiumversie van de app komen."