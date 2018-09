Financieel directeur ING stapt op na witwaszaak

Vorige week werd bekend dat ING voor 675 miljoen euro heeft geschikt met het openbaar ministerie. Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen. Timmermans was tijdens de periode 2010-2016, waar het onderzoek betrekking op had, lid van het zogeheten Management Board Banking en eindverantwoordelijke voor ING Nederland.

'In het licht van deze omstandigheden zal Koos Timmermans in overleg met de raad van commissarissen (raad van bestuur, nvdr.) aftreden', aldus ING in een persbericht. Timmermans was sinds 2007 financieel directeur.

President-commissaris Hans Wijers van ING betreurt de gevonden tekortkomingen en zegt de zaak zeer serieus te nemen. De ernst van de zaak en de vele reacties van belanghebbenden maakten dat er iets moest gebeuren op het niveau van de directie, zo zei hij. Dat is volgens Wijers ook in het belang van de bank zelf. Timmermans blijft wel aan tot het moment dat er een opvolger voor hem is gevonden. Een ING-woordvoerder legt uit dat pas nadat de schikking bekend was gemaakt, gesproken kon worden met verschillende partijen, zoals politici, over onder meer de gevolgen van het schandaal voor bijvoorbeeld bestuurders. De positie van topman Ralph Hamers lijkt binnen ING niet ter discussie te staan.

Maatschappelijke storm

De beslissing wordt positief ontvangen door de Nederlandse vakbond FNV. Het is alleen jammer dat een dergelijke stap pas wordt gezet nadat maatschappelijk de storm is opgestoken, zegt bestuurder Gerard van Hees van FNV Finance. Volgens de FNV-bestuurder had ING bij de publicatie van de schikking al duidelijk kunnen maken dat er ook gevolgen aan zouden kleven voor het bestuur van de bank. Eenzelfde geluid klinkt er aan politieke zijde. Diverse Kamerleden zijn tevreden dat het witwasschandaal bij de bank iemand de kop kost, maar vragen zich tegelijk af of het vertrek vooral is ingegeven door de maatschappelijke druk op ING. Ook binnen de coalitie is vrijwel niemand rouwig om het vertrek van Timmermans. D66-Kamerlid Joost Sneller vindt het 'terecht' dat Timmermans opstapt. 'Alleen een geldboete voor ING, terwijl de top van de bank vrijuit ging, voelde als onvoldoende', zegt hij. CDA'er Erik Ronnes spreekt van 'een goede stap'.