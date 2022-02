Baltisse, de investeringsmaatschappij van de Vlaamse industrieel Filip Balcaen, heeft een belang van 22,6 procent genomen in de schuimrubberfabrikant Recticel. Baltisse neemt de aandelen over van de Oostenrijkse groep Greiner, meldt de investeringsmaatschappij zondag. Daarmee lijkt er een definitief einde gekomen aan de overnamesaga rond Recticel.

De Oostenrijkse kunststofproducent had in mei vorig jaar een belang van 27 procent verworven in Recticel. Greiner deed daarna een poging om ook de resterende aandelen te kopen, maar het bedrijf uit Wetteren zag die overname niet zitten. Om het bod af te weren, verkocht Recticel al zijn divisie technische schuimen en zijn slaapdivisie, om zich volledig terug te plooien op de isolatieactiviteiten.

Begin dit jaar gaf Greiner zijn poging op. Nu doet de Oostenrijkse groep dus meer dan 22 procent van de aandelen van Recticel weer van de hand. Het is de bedoeling om op termijn ook het resterende belang te verkopen.

Filip Balcaen wordt nu de nieuwe referentie-aandeelhouder van het bedrijf. Volgens bronnen van de krant De Tijd zijn er vóór de transactie nog informele contacten geweest tussen Baltisse en Recticel. 'Wij beschouwen Recticel als een industrieel bedrijf dat ruime groeimogelijkheden biedt', meldt Baltisse in een mededeling.

'Als belangrijke aandeelhouder zullen wij ons voornemen om bij te dragen aan de strategische en operationele ontwikkeling van het bedrijf', klinkt het.

Er werd niet meegedeeld hoeveel Baltisse betaalt voor de aandelen.

