Je auto inruilen bij de aankoop van een elektrische fiets, het kan bij Fietsen Wildiers. De Antwerpse fietswinkelketen groeit als kool, onder de druk van kleppers als D'Ieteren en Colruyt. Haar ervaring uit de autosector is daarbij cruciaal.

Fietsen Wildiers werd 85 jaar geleden opgericht door de grootvader van Tim Wildiers. Hij nam de zaak over van zijn ouders in 1997, waarna hij als een van de eerste spelers in ons land volop focuste op de elektrische fiets. Drie jaar geleden haalde Wildiers het duo autospecialisten Kris Voet en Peter Hermans binnen als aandeelhouder. Een gouden zet, blijkt nu. Sinds hun intrede is het aantal winkels gestegen van twee naar negen.

...

Fietsen Wildiers werd 85 jaar geleden opgericht door de grootvader van Tim Wildiers. Hij nam de zaak over van zijn ouders in 1997, waarna hij als een van de eerste spelers in ons land volop focuste op de elektrische fiets. Drie jaar geleden haalde Wildiers het duo autospecialisten Kris Voet en Peter Hermans binnen als aandeelhouder. Een gouden zet, blijkt nu. Sinds hun intrede is het aantal winkels gestegen van twee naar negen. Vooral hun kennis van de autosector moet ervoor zorgen dat Wildiers zijn voet kan blijven zetten naast de fietswinkelketens die werden overgenomen door D'Ieteren en Colruyt. Colruyt kocht enkele jaren geleden het wankelende Fiets! om dat te herdopen tot Bike Republic. Eind 2021 kocht D'Ieteren de Antwerpse keten iBike. Vooral die laatste operatie zette Fietsen Wildiers op scherp. De snelgroeiende keten lanceert daarom als eerste in de sector een inruilcampagne voor auto-eigenaars. Wildiers neemt de auto over van automobilisten als zij een nieuwe elektrische fiets kopen. "Dit is baanbrekend. We gaan hiermee aan de boom schudden bij zowel fietswinkels als autodealers", zegt Kris Voet (44), de CEO van Fietsen Wildiers, in een dubbelgesprek met Tim Wildiers (46). KRIS VOET. "Wij moeten dit gewoon als eerste kunnen aanbieden. Als we nog een of twee jaar wachten, komen we te laat. D'Ieteren komt ook op de markt en zal hetzelfde doen. Het heeft ook die expertise. Er is ook een window of opportunity, nu de prijzen aan de pomp de pan uit rijzen." TIM WILDIERS. "En het is in de breedste zin van het idee. Je mag hier morgen met een Porsche afkomen, ook die wordt overgenomen. Het is niet van 'als je je auto inlevert, krijg je een bonnetje voor een recyclagepremie van 1.000 euro'. Wij bieden de overnameprijs die een autogarage zou bieden." VOET. "Hoeveel gezinnen zijn er niet die twee auto's hebben? Misschien dat die in deze tijden waarin veel meer thuis wordt gewerkt, overwegen hun tweede auto van de hand te doen en om te ruilen voor bijvoorbeeld een bakfiets of speedpedelec. Zeker de jongeren beginnen daar heel sterk over na te denken. En als de elektrificatie van het wagenpark doorzet, zijn twee auto's op de oprit voor de meesten onbetaalbaar. We hebben al twee dossiers afgewerkt, als test voor deze campagne. Die waren een succes. Veel mensen die hun auto willen verkopen, hebben ook schrik om dat via het internet of een opkoper te doen." VOET. "Wij hebben onze kanalen. Ik en Peter Hermans werkten vroeger samen met handelaars in tweedehandsauto's. Die zijn koortsachtig op zoek naar zulke wagens, nu er veel minder nieuwe worden gekocht. Met diegenen met wie we vroeger heel goed samenwerkten en een vertrouwensrelatie hebben, hebben we opnieuw om de tafel gezeten." WILDIERS. "We worden er niet zenuwachtig van, maar heel alert." VOET. "Toen ik van de autosector overstapte naar de fietsbranche, dacht ik dat het tempo daar wat lager lag. Wel, het tempo ligt hier nog hoger. Dat is al lang geen boemeltreintje meer, maar een tgv die niet meer te stoppen is. Ook GBL, Sofina en de AB InBev-familie de Spoelberch investeren in de fietssector. Als de grote jongens beginnen mee te spelen, dan weet je dat er iets gaande is. Ik kan je verzekeren dat de autobranche met grote ogen naar de fiets kijkt. De ommekeer in mobiliteit is ingezet. D'Ieteren maakt een statement door iBike binnen te halen. Dat is een gevestigde waarde in het Antwerpse, maar de laatste drie jaar veranderde er niet veel. We hebben drie jaar voorsprong op D'Ieteren en alle anderen in kennis en merken, maar we moeten ons steeds opnieuw heruitvinden. Vandaar die inruilcampagne." WILDIERS. "IBike had met B2Bike een eigen leasemaatschappij, maar heeft die verkocht aan het Nederlandse Pon (de eigenaar van merken als Gazelle, Urban Arrow, Cervélo en Cannondale, nvdr). De gevolgen daarvan voor de iBike-winkels zijn ook enorm geweest. Toen B2Bike werd verkocht, wist ik al dat de verkoop van iBike niet veel later zou volgen." VOET. "We hebben ze niet gezien." VOET. "De tiende komt in Lommel en zal allicht rond Pasen openen. Het was wat moeilijk om de juiste locatie voor de juiste prijs te vinden. We mogen als detailhandel niet in een industriezone zitten. Ze duwen ons altijd naar dure commerciële zones. Maar de automobielhandel mag wél in zo'n industriezone zitten, terwijl wij net hetzelfde doen: verkoop, onderhoud en herstelling."Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)VOET. "We focussen op vijftien winkels. Ons plan ligt klaar. We weten waar greenfields mogelijk zijn en waar een eventuele consolidatie kan gebeuren. Maar om eerlijk te zijn: in ons basisprofiel zaten niet zoveel winkels, hooguit zes of zeven. We hadden rustigere plannen. Maar we mogen onze plaats in de markt niet verliezen." WILDIERS. "En er komen nog andere spelers. Nederlandse bedrijven als Mantel en Fietsvoordeelshop staan aan de grens te wachten en kijken naar de Belgische markt." VOET. "We zullen die Nederlandse invasie zo lang mogelijk proberen tegen te houden. De loopgraven liggen er. Het is ook al een paar keer gebleken dat als ze grensoverschrijdend proberen te werken, dat niet lukt. Fietswinkel.nl bijvoorbeeld heeft zich teruggetrokken. De expansie naar ons land heeft het bedrijf veel geld gekost." WILDIERS. "Maar als zij zich aan het Belgische DNA aanpassen, krijgen ze mogelijk toch voeling met onze markt. Nu, als de markt over enkele jaren verdeeld is, spreken we over vier of vijf grote spelers in België. Hopelijk zijn wij één daarvan." VOET. ( Aarzelt) "Het summum is 25 winkels in Vlaanderen. Dat zou een perfect werkbaar geheel moeten zijn." VOET. "We verkennen de markt. Gaat het om een van de drie f'en, de friends, family and fools, of wordt het een investeringsmaatschappij of een privé-investeerder? Dat kan allemaal." WILDIERS. "Een sectorkenner zou voor ons veel comfortabeler aanvoelen. Het belangrijkste is dat het DNA van het familiebedrijf overeind blijft, dat het gewoon leuk werken is. De zus van Peter Hermans, mijn vrouw en die van Kris werken ook in het bedrijf. Er valt over te praten om het ooit onder de vleugels van een grote speler te brengen, maar onze eigenheid en manier van werken veranderen we niet. We gaan niet plots met de pet van een keten in onze winkel staan. Daarvoor zijn we te trots en hebben we veel te hard gewerkt. We zullen niet de grootste zijn in België, maar dat is niet nodig. Wij willen de stevigste en de mooiste zijn." VOET. "Er is een zekere urgentie. Als we geen geld vinden, wordt onze groei geremd, maar met dat scenario houden we geen rekening. Een strategische partner heeft al te kennen gegeven open te staan voor heel veel dingen." VOET. "Wij focussen op Vlaanderen. Er is een groot cultuurverschil tussen Vlaanderen en Nederland. Wij zijn toch iets meer freestyle en people minded. Nederland heeft grote onlinefietswinkels zoals Mantel en Fietsvoordeelshop. Maar een fiets heeft zorg nodig. Een onlineverhaal zal hier altijd aanvullend zijn. In Nederland zie je het omgekeerde gebeuren: die pure internetwinkels zijn er nu volop grote winkels aan het neerpoten." WILDIERS. "Nee. Ik heb wel altijd met wijdopen ogen naar die markt gekeken. Ik bezocht ook al heel vroeg de grote fietsbeurzen in Duitsland. Maar vooral toen Bosch zich op de fietsmotor- en batterijtechnologie stortte, zag ik dat dit het een nieuw verhaal zou worden. En we zijn daardoor pioniers in business-to-business voor elektrische fietsen en de voorkeursdealer van de leasemaatschappijen. In de betere elektrische fiets, ook recreatief, is ook het meeste geld te verdienen. Maar als je me vijf, zes jaar geleden had gezegd dat we dit zouden bereiken, had ik het niet geloofd." VOET. "We zitten misschien op 10 procent van het marktpotentieel in de fietslease. Daar zal de groei de komende vijf jaar vandaan komen. Daar is veel meer uit te halen. De flexibele verloning, het cafetariaplan, waarbij een werknemer een deel van zijn of haar loon ook kan gebruiken voor een leasefiets, zal er onvermijdelijk ook komen voor veel beroepsgroepen die daar vandaag nog niet van kunnen profiteren, zoals personeel van de Vlaamse overheid, leerkrachten, zorgpersoneel, gemeentepersoneel, poetshulp, politie of brandweer. Dat zal allemaal 'flexi' worden, en dan willen we vooraan staan." VOET. "Ik had ooit de kans om te participeren in de concessie van Peter Hermans voor Volkswagen-Audi in Herentals. Dan is D'Ieteren gestart met zijn schaalvergroting, waarin wij niet hebben geparticipeerd. De concessie werd verkocht en wij gingen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik leerde Tim kennen toen ik als voorzitter van het Kempisch mobiliteitssalon een beurs organiseerde. Hij overtuigde mij dat fietsen booming business waren, en stelde 49 procent van de aandelen beschikbaar. Peter en ik kochten elk 20 procent. De overige 9 procent werd gekocht door twee jongere managers." WILDIERS. "Om onze leasepositie te verstevigen kon ik niet langer alleen handelen. De fiets is als product zo breed en eist zoveel aandacht en tijd op, dat je dat niet meer alleen kunt managen. Je bent dag en nacht bezig met behoefteanalyse, service, vooruitbestellingen. Alleen al bij Riese & Müller hebben we 800 fietsen in bestelling, en die moeten allemaal individueel worden geconfigureerd. Intussen zijn we met elf aandeelhouders. Samen met mijn vrouw houd ik nog bijna 30 procent van het kapitaal aan." VOET. "Velen hebben ook de ruimte niet voor een breed gamma, van plooifietsen tot speedpedelecs, en banken zijn ook heel anders beginnen te denken door corona. Terwijl je drie jaar geleden maar één keer de vraag hoefde te stellen, moet je nu bedelen en smeken. Peter Hermans is daarin met al zijn ervaring met banken erg belangrijk voor ons. Hij is de CFO en zorgt voor een stabiele financiële ruggengraat. "Heel veel kleine fietsmakers willen nu verkopen. We krijgen heel vaak telefoon. Die telefoontjes krijgen Bike Republic en D'Ieteren ook. Je kan eender wie overnemen, maar het moet renderen en het verhaal moet kloppen. Wij kijken enkel naar winkels die het merk Riese & Müller aanbieden. Dat is een merk dat vijf, zes jaar geleden volledig is gegaan voor een nieuw soort fiets, terwijl heel wat klassieke merken zijn blijven morrelen aan de gewone fiets. Tim zei me ooit dat de eerste elektrische fietsen de grootste rommel was die er bestond" ( lacht). VOET. ( Wegwuivend) "Er komen regels als we met te veel mensen hetzelfde doen, als we allemaal met de speedpedelec langs het kanaal gaan rijden. Misschien moeten er opleidingen komen, of flitspalen op bepaalde plaatsen. Maar de elektrische fiets, en zeker de speedpedelec, kan als enige de auto vervangen." VOET. "De omzet is dit jaar gebudgetteerd op 18 miljoen, met een marge van 8 à 10 procent. We sluiten dit jaar af met een eigen vermogen van 2 miljoen euro, gerealiseerd op drie jaar." WILDIERS. "Voor corona hadden we voor 800.000 à 900.000 euro voorraad. Nu zitten we op meer dan 6 miljoen euro. Noodgedwongen: in de fietsbranche is er standaard boter bij de vis. In de automobielsector word je nog beetje gepamperd door merken die voorfinancieren of je kunt er financieren tegen 0,5 procent. Maar hier is de laadklep van de vrachtwagen nog niet open, of het geld is al van je rekening. Dat geeft wel wat druk, maar we zijn gezond bezig. We hebben onze winst steevast aan het eigen vermogen toegevoegd, zodat ons bedrijf op stevige fundamenten staat." WILDIERS. "Niet om arrogant over te komen, maar daarmee hebben we amper problemen gehad. We hebben dan ook een heel goede band met onze leveranciers. Als er tekorten zijn, is dat vooral in sportfietsen, race- en mountainbikes. Dat soort fietsen zal altijd een aanvulling zijn op ons aanbod van de elektrische fiets. Van heel onze collectie wordt hooguit 20 procent met Shimano afgewerkt. Op fietsen van Riese & Müller bijvoorbeeld zit geen Shimano." VOET. "De crisis is alleen maar een voordeel voor de fiets. Als er weelde is, is een tweede auto geen probleem. Nu wel. Bovendien hebben veel mensen dankzij deze crisis de fiets ontdekt." VOET. "Eerlijk? Vroeger lachte een autotechnicus met een fietstechnicus. Dat was degene die niet meekon in de klas. Maar kijk nu: ruim 40 procent van de mensen die we vandaag in dienst hebben, heeft autotechniek gestudeerd. De lonen in onze sector zijn ook opgewaardeerd. Ze verdienen hier nu evenveel als in een garage." WILDIERS. "En ze staan in de winter niet meer in een vuile overall in een ijskoude werkplaats. Bovendien zijn onze producten veel mooier geworden. De fietssector is sexy geworden."