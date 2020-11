KBC wil de Antwerpse Boerentoren verkopen aan Katoen Natie, de logistieke dienstverleningsgroep van Fernand Huts. Het iconische gebouw krijgt een nieuwe bestemming als cultuurtoren.

KBC maakte eind december bekend dat de toren aan een sanering toe was en dat gezocht werd naar een projectontwikkelaar die het gebouw kon herontwikkelen met het oog op een eventuele verkoop. Davy Demuynck, de CEO van ION, een projectontwikkelaar met kantoren in Waregem, Brussel en Antwerpen, liet onmiddellijk zijn interesse blijken, samen met een tiental collega-projectontwikkelaars. "De meest rendabele manier om zo'n toren te herontwikkelen is hem te saneren, op te delen in een residentieel, een winkel- en een kantoorgedeelte en die in schijfjes te verkopen aan professionele beheerders, beleggers en bewoners. Maar we beseften al snel dat KBC liever een duurzamer project wilde. Ook was het voor ons financieel een heel grote stap om zo'n megalomaan gebouw aan te kopen."

Demuynck stapte in mei naar Fernand Huts, die hij nog kende van in het begin van zijn carrière, toen hij in 2003 startte in de havenoperaties van Katoen Natie. "Ondanks de lockdown ging alles razendsnel", getuigt Demuynck. "Binnen een week zaten we samen en een week later was er een principieel samenwerkingsakkoord. Fernand wilde absoluut vermijden dat de Boerentoren zou verkocht worden als een investeringsobject voor buitenlandse groepen."

"Als geboren Antwerpenaar, opgegroeid in de Seefhoek en geschoold in het Sint-Jan Berchmanscollege aan de Meir, heb ik een grote verbondenheid met 't Stad en haar iconen", deelt Huts mee. "Met de Boerentoren willen wij ons inpassen in de 'Traditio Clavium', waarbij wij het doorgeven van deze essentiële pijlers van onze maatschappij beschouwen als de ruggengraat van de beschaving."

Katoen Natie wil 60 procent van de ruimte reserveren voor tentoonstellingen, een depot voor kleinere kunstwerken, een restauratieatelier, een beeldentuin, een filmzaal, auditoria (tussen het eerste en het elfde verdiep) en panoramazalen op de hoogste drie verdiepingen. Tussen de verdiepingen 11 en 23 komen appartementen, die Katoen Natie in eigen beheer wil verhuren. De gelijkvloerse en de eerste verdieping blijven winkelruimte, en op verdieping -1 wordt een foodcourt gevestigd. "Slechts 40 procent van het gebouw wordt commercieel uitgebaat", zegt Demuynck. "Eigenlijk is dit een filantropisch project, ongezien in continentaal Europa."

Na een aanbestedingsprocedure heeft KBC nu beslist exclusief te onderhandelen met Katoen Natie over de aankoop van de toren. De werken starten normaal in 2021. In afwachting van de herontwikkeling laat ION een grondige sanering doorvoeren door een consortium van de Tijdelijke Maatschap Asbest Partners België (APB), Libreco en Groep Momument. In 2025 zou het project afgewerkt moeten zijn.

De Boerentoren is 87,5 meter hoog en was in 1931 de hoogste wolkenkrabber in Europa. De bouwheer van dit gebouw in artdecostijl was de Algemeene Bankvereeniging, in handen van de Boerenbond. De toren kwam in handen van de Kredietbank en heet nu nog de KBC-toren.

KBC maakte eind december bekend dat de toren aan een sanering toe was en dat gezocht werd naar een projectontwikkelaar die het gebouw kon herontwikkelen met het oog op een eventuele verkoop. Davy Demuynck, de CEO van ION, een projectontwikkelaar met kantoren in Waregem, Brussel en Antwerpen, liet onmiddellijk zijn interesse blijken, samen met een tiental collega-projectontwikkelaars. "De meest rendabele manier om zo'n toren te herontwikkelen is hem te saneren, op te delen in een residentieel, een winkel- en een kantoorgedeelte en die in schijfjes te verkopen aan professionele beheerders, beleggers en bewoners. Maar we beseften al snel dat KBC liever een duurzamer project wilde. Ook was het voor ons financieel een heel grote stap om zo'n megalomaan gebouw aan te kopen."Demuynck stapte in mei naar Fernand Huts, die hij nog kende van in het begin van zijn carrière, toen hij in 2003 startte in de havenoperaties van Katoen Natie. "Ondanks de lockdown ging alles razendsnel", getuigt Demuynck. "Binnen een week zaten we samen en een week later was er een principieel samenwerkingsakkoord. Fernand wilde absoluut vermijden dat de Boerentoren zou verkocht worden als een investeringsobject voor buitenlandse groepen.""Als geboren Antwerpenaar, opgegroeid in de Seefhoek en geschoold in het Sint-Jan Berchmanscollege aan de Meir, heb ik een grote verbondenheid met 't Stad en haar iconen", deelt Huts mee. "Met de Boerentoren willen wij ons inpassen in de 'Traditio Clavium', waarbij wij het doorgeven van deze essentiële pijlers van onze maatschappij beschouwen als de ruggengraat van de beschaving."Katoen Natie wil 60 procent van de ruimte reserveren voor tentoonstellingen, een depot voor kleinere kunstwerken, een restauratieatelier, een beeldentuin, een filmzaal, auditoria (tussen het eerste en het elfde verdiep) en panoramazalen op de hoogste drie verdiepingen. Tussen de verdiepingen 11 en 23 komen appartementen, die Katoen Natie in eigen beheer wil verhuren. De gelijkvloerse en de eerste verdieping blijven winkelruimte, en op verdieping -1 wordt een foodcourt gevestigd. "Slechts 40 procent van het gebouw wordt commercieel uitgebaat", zegt Demuynck. "Eigenlijk is dit een filantropisch project, ongezien in continentaal Europa."Na een aanbestedingsprocedure heeft KBC nu beslist exclusief te onderhandelen met Katoen Natie over de aankoop van de toren. De werken starten normaal in 2021. In afwachting van de herontwikkeling laat ION een grondige sanering doorvoeren door een consortium van de Tijdelijke Maatschap Asbest Partners België (APB), Libreco en Groep Momument. In 2025 zou het project afgewerkt moeten zijn.De Boerentoren is 87,5 meter hoog en was in 1931 de hoogste wolkenkrabber in Europa. De bouwheer van dit gebouw in artdecostijl was de Algemeene Bankvereeniging, in handen van de Boerenbond. De toren kwam in handen van de Kredietbank en heet nu nog de KBC-toren.