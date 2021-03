Femke Helon, zaakvoerster van 3Motion uit Zele, gespecialiseerd in grootformaat (3D-)print en visuele communicatie, heeft woensdagavond de WOMED Award (Women in Enterprise and Development) van Markant en Unizo gewonnen. Ze mag zich bijgevolg de 'vrouwelijke ondernemer van het jaar' noemen.

Helon startte tien jaar geleden 3Motion. Intussen werken een vijftigtal mensen bij het bedrijf, dat naast de hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Zele ook een filiaal heeft in het Nederlandse Mariahout. "3Motion staat voor creativiteit, innovatie en duurzaamheid. En mijn droom is dat iedereen in België en ver daarbuiten weet dat we daarvoor staan", aldus Helon.

Helon haalde het van drie andere genomineerden: Sophie Claes van De Gele Flamingo uit Brasschaat, Leen Gysen van IPARC uit Kampenhout en Bouchra Hashassi van Washville uit Antwerpen.

In de categorie "Belofte", voor jonge vrouwelijke ondernemers, ging de nationale bekroning naar Marie Van den Broeck van My Add On (Erpe-Mere en Kortrijk). De industrieel ingenieur ontwerper startte nog tijdens haar studies haar eigen zaak. My Add On pimpt krukken en rolstoelen. Niet alleen om ze mooier te maken, maar vooral comfortabeler en handiger in gebruik.

De WOMED Award is een initiatief van Markant vzw en Unizo, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

